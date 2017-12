Recomandări pentru fanii trupei Dream Theater

Una dintre cele mai mari trupe de progressive rock, Dream Theater, revine în România după 12 ani, pentru a concerta luni, de la ora 20.00, în parcarea A de la complexul Romexpo din Capitală. Potrivit organizatorilor, Phoenix Entertainment, accesul publicului la concert va fi permis de la ora 18.30.

Trupa ajunge în țara noastră în cadrul unui amplu turneu, intitulat „An Evening with Dream Theater - Along for the Ride Tour 2014". Conceptul spectacolului constă în introducerea fanilor în lumea Dream Theater, într-o incursiune muzicală ce va include toate hiturile trupei. Artiştii au pus la punct o producţie grandioasă, pe care o vor prezenta fanilor din România. Sunetul muzicii Dream Theater va fi potenţat de efecte tehnice, show de lumini şi imagini video.

REGULI DE ACCES Organizatorii concertului din Capitală anunță publicul că accesul se va face doar din bulevardul Expoziţiei, pe la poarta de intrare B, începând cu ora 18.30. Spectatorii sunt rugați să respecte cu stricteţe regulile de acces, pentru o bună desfăşurare a evenimentului. Astfel, după ce au intrat în zona de concert, spectatorii nu mai pot părăsi incinta pentru a se reîntoarce, decât dacă îşi achiziţionează din nou un bilet.

De asemenea, este strict interzis accesul cu brichete, sticle, căşti de motociclist, bidoane de plastic, cutii de băutură, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, scaune, arme, băuturi şi mâncare, obiecte contondente. Nu sunt permise nici animalele de companie, lanţurile, bagajele voluminoase, laserele, aparatele foto şi aparatele de înregistrare audio-video.

Biletele pentru concertul de luni se găsesc în reţeaua Eventim - magazinele Vodafone, Germanos, Orange, Domo, librăriile Humanitas şi Cărtureşti, precum şi online, pe eventim.ro. În funcţie de categorie, preţul unui bilet este de 460 lei - VIP, 220 de lei - Golden Circle şi 140 de lei - Normal Circle.