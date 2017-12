Recompensă CJC pentru o elevă de nota 10

SOLICITARE Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) i-a făcut, ieri, o bucurie Adelinei Moraru, elevă în clasa a XII-a la Liceul Ovidius din Constanţa. În urma unei solicitării venite chiar de la Adelina Moraru, reprezentanţii CJC i-au adus acasă un calculator funcţional pe care să îl folosească pentru proiectele pe care le are la şcoală. „Îmi trebuia un calculator şi de aceea am decis să apelez la preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Am înţeles că a mai ajutat şi alţi elevi, şi m-am gândit să încerc. Iată că s-a rezolvat, chiar mai repede decât mă aşteptam. Sunt foarte fericită că în sfârşit pot să folosesc calculatorul de care aveam atâta nevoie”, a declarat emoţionată Adelina Moraru. Eleva a povestit că avea foarte mare nevoie de un calculator. „La început mi-a fost ruşine să încerc, dar până la urmă mi-am dat seama că nu faci nimic în viaţă cu ruşinea şi am decis să încerc. Eu am avut calculator care era foarte vechi şi care se bloca foarte des. Chiar la sfârşitul anului şcolar aveam de făcut un proiect la limba română, iar când m-am apucat de el s-a blocat calculatorul şi nu a mai funcţionat două săptămâni. Atunci mi-a fost foarte greu fără calculator”, a spus Adelina Moraru.

SPRIJIN Calculatorul i-a fost adus acasă tinerei eleve de purtătorul de cuvânt al CJC, Cristian Moldovanu. „În urmă cu trei săptămâni a depus o cerere la registratura CJC. La cerere erau ataşate diplomele obţinute în liceu, o copie după carnetul de note. În cerere era explicată situaţia materială dar şi faptul că are nevoie de un calculator. În urma analizei, rezoluţia a fost de acordare a ajutorului. Este un cadou pentru începutul de an şcolar”, a declarat Cristian Moldovanu. Acţiunile precum cea de ieri nu sunt singulare, dacă ne gândim că la nivelul judeţului CJC a dotat toate unităţile de învăţământ cu calculatoare. „Acestea sunt acţiuni punctuale ale CJC, pentru sprijinirea elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură sau situaţii materiale deosebite. Copii trebuie ajutaţi sub orice formă şi cei din zonele rurale şi cei de la oraş”, a spus Moldovanu.