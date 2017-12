Reconstituire dramatică

O femeie care şi-a pierdut patru dintre copii în ziua în care sărbătorea împlinirea vârstei de 36 de ani a fost dusă la locul tragediei, de către poliţia britanică. Aniversarea s-a transformat într-o tragedie care şocat Marea Britanie, după ce un incendiu a izbucnit într-una din camerele de la mansarda casei în care femeia locuia împreună cu patru dintre cei nouă copii ai săi. Singura persoană din familie care a scăpat a fost Michelle Smith, în incendiu pierzându-şi viaţa gemenele sale în vârstă de 4 ani, Holly şi Ella, Jordan Smith, de 2 ani şi adolescentul Reece Smith, de 19 ani, care a murit după ce a intrat în casă şi a încercat cu disperare să-şi salveze surorile şi fratele.

Noaptea trecută, Michelle Smith a fost condusă de către poliţişti la locul tragediei şi, în timp ce strângea la piept o poză a gemenelor sale, nu a putut să spună decât atât: ”Am pierdut luminile vieţii mele. Unde mă pot întoarce?”. Femeia mai are trei fete şi doi băieţi majori, care locuiesc în altă parte. În momentul izbucnirii incendiului, cele două gemene dormeau. Rudele l-au descris ca pe un erou pe Reece Smith, care s-a întors în casă pentru a-şi salva fraţii mai mici. ”Reece a murit ca un erou. Cele trei fete ale mele stau, de asemenea, cu mama lor, vineri noaptea şi au vrut să stea şi sâmbătă. Din fericire, am spus nu şi le-am dus acasă, altfel cine ştie ce s-ar mai fi putut întâmpla. Michelle este şocată, devastată, cu toţii suntem. Este prea supărată ca să vorbească despre asta”, a declarat fostul partener de viaţă al femeii, Colin Ostler, de 42 de ani. Keith Smith, bunicul copiilor, a mărturisit că sângele său a îngheţat în momentul în care a văzut la ştiri tragedia. ”Am alergat aici imediat, în tot acest timp dorindu-mi să nu fie adevărat, dar când am ajuns, cel mai mare coşmar al meu s-a adeverit. Încă încerc să-mi revin, erau nişte copii formidabili. Ultima dată când i-am văzut a fost de Crăciun”, a povestit acesta. Poliţiştii au demarat o anchetă, pentru a afla alte circumstanţe ale nefericitului eveniment, primele constatări fiind că alarma de incendiu a casei doamnei Smith nu a funcţionat.