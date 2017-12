Reconstrucţie din temelii la FC Farul

TRIAL PENTRU NOUA ECHIPĂ. Numit duminică în funcţia de antrenor principal al FC Farul, Ioan Sdrobiş şi-a intrat în rol ieri dimineaţă, când a condus primul antrenament al grupării de pe litoral. “Părintele” a avut la dispoziţie 26 de jucători, printre care s-au numărat foşti jucători ai echipei constănţene, Ion Barbu (fundaş central, 33 ani), Paşcovici (fundaş stânga, 32 ani), Buzea (mijlocaş defensiv, 24 ani), Boghiţoi (mijlocaş ofensiv, 28 ani), Liviu Mihai II (mijlocaş, 22 ani), Marian Posteucă (fundaş central, 28 ani), Isleam (portar, 20 ani), Al. Răuţă (portar, 20 ani), fotbalişti aduşi de la alte formaţii din ţară, Abuzătoaie (mijlocaş stânga, 21 de ani, Steaua), Câmpeanu (atacant, 29 ani, FCM Bacău), Boboc (fundaş stânga, 29 ani, FCM Bacău), M. Munteanu (atacant, 21 ani, Aerostar Bacău), B. Rusu (atacant, 23 ani, Aerostar Bacău), Ursachi (mijlocaş, 26 de ani, UMT Timişoara), Al. Filip (atacant, 20 ani, Jiul Petroşani), Zdrâncă (portar, 30 ani, Jiul Petroşani), dar şi câţiva juniori din pepiniera proprie. După o jumătate de oră de reacomodare la efort, Sdrobiş a împărţit jucătorii în două echipe şi a organizat un mic trial, desfăşurat pe perioada a două reprize de câte 20 de minute. „Încercăm să înjghebăm un lot de 18 jucători, să structurăm o echipă de start, pentru că unii au venit pregătiţi, iar alţi abia au început să alerge. Trebuie să-i pun pe picioare, să-i aşez în teren şi să-i fac să joace, iar, în scurt timp, sper să apară şi rezultatele. Important este să ne prezentăm la jocuri, să nu ne facem de ruşine, să nu ajungem în zona retrogradării, iar din iarnă să construim o echipă puternică. Am descoperit câţiva jucători tineri, pe care i-am adus cu mine. Vrem să facem o nouă echipă, dar trebuie să ne limităm la anumite contracte. Acest lucru l-am explicat şi fotbaliştilor cu experienţă pe care i-am găsit aici şi care par să fi înţeles acest lucru”, a spus Ioan Sdrobiş.

OBIECTIV: ÎN PRIMELE ZECE LOCURI. Chiar dacă obiectivul pentru actualul sezon al Ligii a II-a este formarea unei echipe competitive, noul tehnician şi-a fixat o ţintă pentru campionatul care va începe sâmbătă. Obiectivul meu este să terminăm în primele zece locuri şi sper să se realizeze. Eu nu am mai vrut să pun treningul de antrenor, dar am văzut tragedia de la FC Farul şi, la rugăminţile conducerii, am acceptat această propunere, pentru că era nevoie de un tehnician cu multă experienţă. Este ca o perioadă de terapie intensivă, mai ales că nu am găsit niciun jucător la club, dar am mai trecut prin astfel de momente şi am ieşit cu bine”, a explicat Sdrobiş situaţia. Noul antrenor al FC Farul îl va avea secund pe Gică Butoiu, urmând ca în zilele următoare să fie adus şi un antrenor cu portarii. „Sunt oameni cu care am mai lucrat. Proiectul ni s-a părut interesant şi am venit să dăm o mână de ajutor pentru ca FC Farul să revină unde îi este locul. Sunt mulţi jucători tineri, iar unul dintre rolurile mele va fi să fac legătura între banca tehnică şi lot”, a adăugat atacantul Adrian Câmpeanu. La antrenamentul de ieri după-amiază a apărut şi Liviu Ştefan, fundaşul stânga în vârstă de 31 de ani urmând să joace în sezonul următor pentru FC Farul.

DEBUT AMÂNAT. Conducerea grupării de pe litoral a obţinut acordul celor de la Viitorul Constanţa pentru a amâna meciul direct, programat iniţial sâmbătă, în prima etapă a Ligii a II-a. Astfel, jocul va avea loc, cel mai probabil pe 15 septembrie, după primele trei runde din acest sezon. „Este o gură de oxigen pentru ca Farul să se pună la punct. Nu am vrut să fim noi o piedică în planul lor şi preferăm să ne batem de la egal la egal, nu să jucăm împotriva unor copii”, a declarat Paul Peniu, preşedintele Academiei “Gheorghe Hagi”. „Este un gest prietenesc şi frumos, o dovadă de înţelegere între două cluburi din acelaşi oraş. Ar fi fost o luptă inegală din toate punctele de vedere”, a spus Sdrobiş.