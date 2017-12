Record absolut: 88.000 de vizitatori la expoziţia „The Human Body“!

Expoziţia „The Human Body", deschisă la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa" din Bucureşti pe 22 martie, a fost vizitată de peste 88.000 de persoane, stabilind un record absolut de vizitatori în circuitul muzeal românesc, informează organizatorii evenimentului, Events. Astfel, în aproximativ patru luni şi jumătate, expoziţia „The Human Body" - care şi-a închis porţile duminică - a fost văzută de peste 88.000 de persoane, stabilind un record absolut de vizitatori pentru circuitul muzeal românesc. Expoziţia include peste 200 de exponate - corpuri umane reale (integrale sau secţiuni), care, prin disecţiile la nivelul organelor şi ţesuturilor, oferă o perspectivă unică, tridimensională, fidelă asupra a ceea ce se află sub piele, asupra miracolului trupului omenesc şi a modului în care acesta funcţionează. Extraordinarele exponate au fascinat deja peste 20 de milioane de vizitatori din întreaga lume, fiind prezentate în oraşe precum Londra, Amsterdam, Barcelona, Bratislava, Budapesta, Dublin, Kiev, Lisabona, Madrid, Praga, Torino, Viena, Oostende. Expoziţia „The Human Body" îşi propune să schimbe modul în care vizitatorii percep corpul uman, oferindu-le acestora în premieră o şansă unică de a-şi privi organismul prin ochii unui chirurg. Nu în ultimul rând, scopul expunerii este acela de a-i determina pe vizitatori să-şi respecte şi să-şi îngrijească organismul, acordând atenţie felului în care aleg să trăiască. Exponatele sunt plastinate - o metodă de conservare definitivă a ţesuturilor umane, prin tratarea cu cauciuc siliconic lichid. Rezultatul final este un organ sau un organism uman cauciucat, perfect conservat până la nivel celular şi în mod definitiv. Această tehnică permite prezentarea corpului uman în toată complexitatea sa de sisteme: osos, muscular, nervos, circulator, digestiv etc. Procesul de transformare a unui întreg organism uman într-un exponat plastinat poate dura mai mult de un an. Toate exponatele sunt tratate cu maximă grijă şi respect, transmit organizatorii evenimentului. În prezent, în paralel, expoziţia „The Human Body" se desfăşoară în Cracovia, Polonia. Totodată, la nivel internaţional, expoziţiile produse de organizatorii „The Human Body", ExHIBITION, au atras până în prezent un public ce depăşeşte 50 de milioane de vizitatori.