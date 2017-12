Record de ascultări pentru noul album Justin Bieber

Cel mai recent album al cântărețului canadian Justin Bieber, ”Purpose”, a bătut recordul la cel mai ascultat disc în prima săptămână de difuzare pe platforma Spotify, lider în industria de streaming de muzică, cu 205 milioane de ascultări. Albumul lansat pe 13 noiembrie, primul din ultimii trei ani lansat de simpaticul cântăreț canadian, a realizat cea mai bună intrare pentru un album pe Spotify. Din cele 205 milioane de ascultări, aproximativ 77 de milioane au fost realizate în SUA, precizează Spotify.

Recordul anterior a fost deținut de compatriotul său, cântărețul de R&B Weeknd. Anunțul Spotify a fost făcut în ziua de lansare a altui album extrem de așteptat, ”25”, al britanicei Adele, care ar putea fi albumul cel mai vândut al anului sau chiar al deceniului. Totuși, cântăreața a ales să nu difuzeze acest album pe streaming, un sector în creștere, dar care se confruntă cu critici din partea mai multor artiști care se consideră lezați din punct de vedere financiar. Trupa britanică de băieți One Direction, care și-a lansat albumul „Made in the A.M“ în aceeași zi cu Justin Bieber, l-a depășit, de asemenea, pe Weeknd, dar fără a atinge cifrele lui Bieber.

