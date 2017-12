Joi seară, 100.000 de persoane au luat parte la concertul Orchestrei Filarmonice din Viena, organizat anual, în aer liber, în grădinile Palatului Schonbrunn, stabilind, astfel, un nou record de audienţă. Debordând de energie şi farmec, tânărul dirijor venezuelean Gustavo Dudamel, în vârstă de 31 de ani, a încântat publicul celei de a noua ediţii a concertului nocturn organizat în grădinile baroce ale Palatului Schonbrunn. Sub motto-ul ”Dances and Waves”, în traducere Dansuri şi valuri, Filarmonica din Viena a interpretat lucrări ale compozitorilor ruşi Piotr Ilici Ceaikovski, Modest Petrovici Musorgski, Aleksandr Porfirievici Borodin, dar şi ale lui Richard Strauss şi Amilcare Ponchielli. O atenţie deosebită i s-a acordat compozitorului francez Claude Debussy, întrucât în august se sărbătoresc 150 de ani de la naşterea sa. Cu această ocazie, s-a interpretat una dintre cele mai importante opere ale sale, ”La Mer”, iar baletul Operei de Stat din Viena a dansat pe o scenă acvatică instalată special în faţa colinei Gloriette, pe vârful căreia se află un mic palat. Baletul a fost filmat cu camere montate sub apă.

Gustavo Dudamel este dirijor al Orchestrei Filarmonice din Los Angeles, al Orchestrei Simfonice Gothenburg şi al Orchestrei Simfonice Simon Bolivar. La sfârşitul spectacolului, îndemnat de directorul filarmonicii din Viena, Clemens Hellsberg şi de publicul entuziasmat, şi-a încheiat spectacolul cu valsul ”Wiener Blut”, în traducere Sânge vienez, de Johann Strauss şi cu o zarzuela de Jeronimo Gimenez, un gen spaniol de operetă ce datează din secolul al XVII-lea, ce corespunde genului tradiţional francez al vodevilurilor. Evenimentul a fost transmis în direct în peste 60 de ţări, printre care China, Japonia sau Sri Lanka. Concertul va fi disponibil pe CD şi DVD, începând din 29 iunie.