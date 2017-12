Record de audienţă stabilit Strauss-Kahn

Nu ştim dacă confesiunile televizate ale lui Dominique Strauss-Kahn (DSK) au convins, dar cu siguranţă au stabilit un record de audienţă. 13 milioane de francezi au urmărit interviul luat în direct de celebra jurnalistă Claire Chazal, fostului director al FMI, pentru postul de televiziune TF1. A doua zi, detractorii săi au declarat că DSK nu a explicat nimic iar feministele au considerat scuzele insuficiente. Presa de peste ocean a păstrat un ton sobru şi a remarcat că interviul de 20 de minute a părut foarte pregătit. DSK a avut cuvinte pline de regret, însă pe un ton combativ şi a criticat sistemul judiciar american.

DSK a recunoscut că a avut ”o relaţie nepotrivită” cu camerista Nafissatou Diallo, la New York, ”o greşeală morală” care l-a determinat să piardă întâlnirea cu francezii. DSK, cu figură serioasă şi costum de culoare închisă, a vorbit pentru prima dată după arestarea sa la mijlocul lunii mai, la New York, sub acuzaţia de tentativă de viol asupra acestei angajate a hotelului Sofitel din Manhattan. A precizat că scurta relaţie pe care a avut-o cu camerista a fost fără plată şi a respins orice formă de violenţă. Acest scandal, în cadrul căruia au fost retrase toate acuzaţiile penale împotriva lui DSK, a pus capăt unei traiectorii ce trebuia să-l conducă spre o candidatură în alegerile prezidenţiale organizate în Franţa, în mai 2012. ”Da, voiam să fiu candidat”, a declarat acesta, adăugând că pe viitor nici nu se mai pune o asemenea problemă. ”Am ratat întâlnirea mea cu francezii”, a fost el de acord, după care a precizat că nu va face o alegere între candidaţii la primarele Partidului Socialist, stabilite pentru luna octombrie.

Revenind asupra condiţiilor arestării sale la New York, îndeosebi asupra ipostazei cu cătuşele la mâini, a mărturisit că i-a fost frică. ”Mi-a fost frică, mi-a fost foarte frică, am fost umilit”, a menţionat el, după care a adus un omagiu soţiei sale, ziarista Anne Sinclair, ”o femeie excepţională”, fără de care nu ar fi rezistat. ”Când eşti prins în fălcile acestei maşinării, ai impresia că te poate zdrobi. Am avut atacuri îngrozitoare şi am pierdut mult”, a adăugat DSK. Fostul şef al FMI a dat asigurări că nu are intenţia de a negocia în procedura lansată în civil împotriva sa de cameristă şi procedura va continua. DSK nu a exclus nici posibilitatea de a i se fi întins o capcană. ”E posibil, un complot? Vom vedea”, a spus acesta legat de episodul petrecut la 14 mai în apartamentul din hotelul Sofitel. ”Aş vrea şi eu să ştiu de ce opţiunea a fost de a o ajuta pe cea care mă acuza şi nu de a colabora cu mine”, a punctat DSK. A denunţat faptul că i-au fost livrate informaţii cameristei Nafissatou Diallo, care îl acuză de viol, privind planul de circulaţie al hotelului Sofitel din New York. Instituţia este exploatată de grupul francez Accor.

În vârstă de 62 de ani, fostul şef al FMI a respins totodată acuzaţiile formulate împotriva sa de ziarista Tristane Banon, ce au dus la deschiderea unei anchete pentru tentativă de viol. DSK a declarat că nu s-a petrecut nimic violent, iar femeia a prezentat ”o versiune imaginară, o versiune calomnioasă a faptelor”. DSK a dat asigurări că respectă femeile. ”Le înţeleg reacţia. Înţeleg că asemenea lucru a şocat. Am plătit greu. Întotdeauna am avut un preţ de plătit”, a afirmat acesta, în condiţiile în care circa 50 de feministe au manifestat împotriva sa, duminică seara, în faţa sediului TF1. Vrea însă să lase la o parte aceste probleme; subiectul datoriilor şi al sistemelor financiare din lume, precum şi cel al demografiei în ţările care îmbătrânesc sunt în continuare teme care îl pasionează.