Record de cai putere și vedete la Salonul Auto Maritimo

TESTEAZĂ ȘI CUMPĂRĂ! Ediția din acest an a Salonului Auto Maritimo, care începe astăzi și se încheie duminică, 6 septembrie, bate toate recordurile. Participă 13 dealeri locali, care vor expune o gamă impresionantă de mașini, autoutilitare și... vedete. În total, constănțenii și turiștii vor putea admira, testa și - de ce nu! - cumpăra (cu discount!) aproape 250 de mașini. După cum spuneam, nu lipsesc nici vedetele autohtone - Lidia Buble și băieții de la Proconsul se vor întâlni cu fanii, vor da autografe și vor cânta la standul Țiriac Auto, iar Ilinca Vandici, imaginea Volvo, va fi prezentă la standul Exclusiv Auto. Adevăratele staruri vor fi însă mașinile. Exclusiv Auto, spre exemplu, prezintă nu mai puțin de cinci noutăți - Hyundai Tucson, Mitsubishi L200 și Mitsubishi Outlander, Jaguar XE și Seat Ibiza. Seat este, de altfel, marea noutate, Exclusiv Auto devenind, în iulie, dealerul autorizat al mărcii la Constanța. „Avem mai multe branduri (Jaguar, Land Rover, Hyundai, Mitsubishi, Seat, Volvo și Das Welt Auto), în total - 50 de mașini, dintre care 24 pot fi luate la test drive. Sunt și oferte speciale pentru cele trei zile de târg - prețuri reduse, discount-uri, avantaje client, oferte de service. Vizitatorii standului nostru pot participa și la o tombolă și au șansa de a câștiga un test drive de-un weekend cu una dintre mașini, cu plinul de combustibil din partea casei!“, spune directorul de marketing al Exclusiv Auto, Camelia Ciciu.

DISCOUNT-URI ȘI TICHETE „RABLA“ CADOU Nici la standul Rădăcini Motors nu lipsesc surprizele. Citroen C4 Cactus revine la Maritimo, după un parcurs de succes în piețele europene, unde a reușit să strângă 25 de premii, și parchează lângă noul Opel Corsa, lansat anul acesta în România. „Avem prețuri speciale la mai multe mașini și discount-uri de până la 40%. În plus, toți cei care achiziționează un autovehicul în perioada târgului vor primi cadou un tichet Remat și un plin de combustibil“, spune reprezentantul Rădăcini Motors Anca Zamfir. La standul Expocar, vizitatorii vor găsi Mazda CX-3, câștigătoarea prestigiosului premiu Red Dot Design 2015, Suzuki Vitara (în toate cele șase culori unice ale sale) și noul model SsangYong Tivoli, lansat recent sub sloganul „Tivoli - I Lov It!“. Țiriac Auto aduce, pe lângă noile clase GLE și GLC de la Mercedes, senzaționala S 500 Maybach, limuzina de lux preferată a șefilor de stat și numelor grele din lumea financiară, după cum spune oficialul dealerului Adrian Chivu. Nu lipsesc nici dealerii Avia Motors (cu noua generație Skoda Superb), Bavaria Motors (cu Seria 1 și Seria 3 Facelift și extraordinarele motociclete BMW), Cardinal Motors (cu promoții la Audi A3 și Audi A4 Last edition și noutățile Volkswagen, apărute abia de-o lună în Germania - T6 Multivan & Caravelle) și Toyota Constanța (tichet „Rabla“ gratuit la fiecare comandă nouă, 10 ani garanție la bateriile de pe modele hibrid și reduceri de până la 5.000 euro pentru Toyota Corolla).