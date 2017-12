Record de medalii pentru România la Campionatul European de Karate

La Sala Sporturilor din Constanţa s-au încheiat, duminică, întrecerile primei ediţii ale Campionatului European de Karate pentru copii, cadeţi şi juniori. Au fost multe partide foarte disputate, multe ambiţii, bucurii, dar şi dezamăgiri, însă la final toţi concurenţii şi-au strîns sportiv mîna şi şi-au amintit că însăşi participarea la acest Campionat European a fost o mare realizare. Avînd aproape 300 de sportivi la acest eveniment major, România nu a dezamăgit, obţinînd la final cele mai multe medalii dintre cele 37 de federaţii participante. Tricolorii au urcat de 34 de ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cucerind alte 41 de medalii de argint, 36 de bronz şi alte 12 locuri 4, poziţie care în acest sport se recompensează tot cu medalie de bronz. Pe următoarele poziţii în clasamentul medaliilor pe naţiuni s-au clasat: Ucraina (18 aur, 3 argint, 13 bronz, 6 loc 4), Rusia (10, 16, 16, 2), Belarus (7,7,7,1), Ungaria (6,4,9,1), Italia FIK (5,1,11,0), Polonia (4,6,9,1), Serbia (4,3,4,1), Italia UKS (3,1,0,0) şi Bosnia (2,3,4,2). “Cred că am ieşit foarte bine din această competiţie. Organizarea a fost bună. Sînt mulţumit de evoluţia delegaţiei României, nici nu am cum să fiu altfel cînd avem dublul medaliilor obţinute faţă de următoarea naţiune. În funcţie de evaluarea care se va face după acest Campionat European, la anul vrem să organizăm şi Cupa Mondială Open, probabil tot la Constanţa“, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Karate (FRK), Liviu Crişan, cel care deţine şi funcţiile de prim-vicepreşedinte şi secretar general al World Union of Karate-Do Federations (WUKF). În paralel cu acest Campionat European s-a desfăşurat şi Openul de seniori. Următoarea ediţie a Campionatului European de Karate pentru copii, cadeţi şi şi juniori va avea loc în anul 2011 în Ungaria.

15 medalii pentru sportivii constănţeni

Cele două cluburi constănţene prezente în competiţie, CS Karate “Dinamic“ şi CS “Shiai“, au reuşit să obţină împreună numai puţin de cincisprezece medalii. Pentru CS Karate Dinamic au urcat pe podium Diana Drăghici (argint la kata individual şi bronz la kumite individual - categoria 15-17 ani), Cătălina Popovici (bronz la kumite individual - cat. 13-14 ani), Mălina Miliu (argint la kata - cat. 13-14 ani), Oana Merei (bronz la kumite - cat. 13-14 ani), Laura Popescu (loc 4 la kata individual - cat. 19-21 ani) şi echipa de kata junioare (bronz - Laura Popescu, Diana Drăghici şi Georgiana Ciocîrdel). CS “Shiai“ Constanţa a obţinut şapte medalii la CE, toate în proba de kata: Eduard Moga (argint - cat. copii), Ciprian Moga (argint - cat.cadeţi), Andra Crimschi (argint - juniori), Ştefan Matei şi Rami Galan (bronz - copii), Cerasela Călin (bronz - juniori), Nicoleta Trofin (bronz - juniori). CS “Shiai“ a reuşit să cîştige şi o medalie de aur, la Open, prin Cristian Albert. Evoluţiile sportivilor constănţeni au fost apreciate ca bune de preşedinţii celor două cluburi constănţene. “Un campionat extrem de reuşit, sîntem mulţumiţi de rezultate pentru că am obţinut multe medalii, mai ales că au fost mulţi sportivi, înregistrîndu-se un record de participare“, a spus preşedintele CS Karate “Dinamic“, Gabriel Popescu. “Este o mare mulţumire pentru că o treime din sportivii cu care am început concursul au obţinut medalii. Este o realizare mai ales că nu este vorba de o competiţie oarecare ci de un campionat european unde au fost prezenţi foarte mulţi sportivi“, ne-a spus şi preşedintele CS “Shiai“, Zoltan Albert.

“Sayonara Party“ la clubul “La Mania“

Organizatorii Campionatului European de copii, cadeţi şi juniori au organizat şi o petrecere de rămas bun pentru toţi concurenţi, la clubul “La Mania“ din staţiunea “Mamaia“. Sportivii au uitat de rivalitatea de pe tatami şi s-au distrat împreună pentru cîteva ore, plecînd la final cu promosiunea că vor reveni la Constanţa şi cu prilejul altor concursuri. “Am găsit la Constanţa o armosferă foarte bună de concurs şi pentru mine România a devenit a doua mea patrie. Nu este prima oară cînd vin la Constanţa, însă am remarcat progresul care s-a făcut în acest oraş“, a afirmat sensei Spartaco Bertoleti (9 DAN în jujitsu), cel care a oferit înaintea festivităţii de premiere şi o spectaculoasă demonstraţie.