Record de milionari

Numărul gospodăriilor cu avere netă de peste un milion de dolari, excluzând valoarea locuinţei, a crescut anul trecut la 9,63 milioane, un nou record, potrivit unui studiu al firmei de cercetare Spectrem Group. În anul anterior, numărul gospodăriilor cu active nete mai mari de un milion de dolari era cu aproximativ 600.000 mai mic. În 2013, numărul de milionari a depăşit pentru prima dată maximul perioadei de dinaintea recesiunii, de 9,2 milioane, înregistrat în 2007. Criza financiară şi colapsul burselor au cauzat declinul puternic al numărului de milionari, la 6,7 milioane în 2008. „În ultimii ani am înregistrat o creştere continuă, dar 2013 este primul an în care am trecut în sfârşit peste nivelul anterior crizei economice”, a declarat George Walper, preşedinte al Spectrem Group. Creşterea bursei americane la un nivel-record anul trecut şi îmbunătăţirea situaţiei pe piaţa imobiliară i-au ajutat pe bogaţi să-şi sporească averile.