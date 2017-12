Record de nominalizări la premiile Academiei Germane de Film

Drama „Das weiße Band / The White Ribbon” de Michael Haneke a înregistrat un record de 13 nominalizări în cursa pentru premiile Academiei germane de film, în valoare de 2,855 milioane de euro (3,9 milioane de dolari). Filmul realizat în alb-negru, a cărui acţiune se desfăşoară într-un sat german în preajma Primului Război Mondial, a câştigat deja Palme d\'Or la Cannes, în mai 2009, şi avut o nominalizare la premiile Oscar din acest an, la categoria Cel mai bun film într-o limbă străină.

În cei cinci ani de când se fac nominalizări pentru premiile Academiei Germane de Film, nicio producţie nu a obţinut atât de multe nominalizări. Filmul lui Michael Haneke a fost nominalizat, printre altele, la categoriile: Cea mai bună regie, Cel mai bun scenariu, Cel mai bun actor în rol principal şi Cea mai bună actriţă în rol principal. Precedentul record de nominalizări a fost deţinut de „Das Leben der Anderen / The Lives of Others”, în regia lui Florian Henckel von Donnersmarck, cu 11 nominalizări, în 2006, iar pelicula a şi câştigat şapte premii. În afară de „Das weiße Band / The White Ribbon”, au mai fost nominalizate „Die Fremde / When We Leave” de Götz Spielmann la şase categorii şi „Sturm” de Hans-Christian Schmid la cinci categorii. Un total de 16 premii vor fi acordate de Academia Germană de Film, în cadrul unei gale, ce va avea loc pe 23 aprilie. Premiile Lola sunt echivalentul german al Oscarurilor.