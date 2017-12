Record de nominalizări pentru artistele de la malul mării

Vedetele de la malul mării, Inna, Alexandra Stan şi Andreea Bănică, recunoscute internaţional pentru super-hiturile lor, au adunat cele mai multe nominalizări la Romanian Music Awards, alături de Smiley. Amfitrionul evenimentului, ce se va desfăşura pe 16 septembrie, în fabulosul decor pe care îl oferă Piaţa Sfatului din Braşov, va fi Puya, câştigătorul de anul trecut, la categoria „Best Male”.

CONSTĂNŢENCELE, ÎN COMPETIŢIE La categoria „Best Female”, concurenţa este mare, lupta dându-se între Andreea Bănică - „Love In Brasil”, Corina - „No Sleepin’” Andra - „Something New”, Alexandra Stan - „Mr. Saxobeat” şi Inna - „Sun Is Up”. Alexandra Stan, frumoasa cântăreaţă de la malul Mării Negre, mai este nominalizată, tot cu piesa „Mr Saxobeat” la alte două categorii: „Best Dance” şi „Best Song”, „contracandidaţii” săi fiind Inna - „Sun Is Up”, Play & Win - „Ya BB”, Sasha Lopez - „All My People”, Sunrise Inc - „Lickshot”, respectiv Akcent - „My Passion”, Andreea Bănică - „Love in Brasil”, ROA - „Ne Place” şi Smiley ft. Pacha Man - „Love Is For Free”. Talentata interpretă din Mangalia Inna, cea mai premiată artistă de la ediţia de anul trecut a Romanian Music Awards, va mai fi nominalizată şi la categoria „Best Website” cu site-ul său, www.inna.ro. Celelalte site-uri favorite la câştigarea premiului sunt: www.akcentonline.com, www.andreeabanica.com, www.radiokiller.com, www.smileyonline.ro.

CONCURENŢĂ ACERBĂ Unul dintre cele mai râvnite titluri de anul acesta, „Best Album”, îi are în prim-plan pe unii dintre cei mai căutaţi artişti de pe meleagurile noastre: Iris - „12 Porţi”, Play & Win - „Change The World”, Puya - „Romanisme II”, ROA - „Artificial” şi Smiley - „Plec pe Marte”. Totodată, un alt premiu de referinţă pentru cel care îl revendică este şi „Best Male”, în cursa pentru care sunt înscrişi: Alex Velea - „One Shot”, Connect-R - „Ring The Alarm”, CRBL - „Românu\' n-are Noroc”, Guess Who - „Manifest” şi Smiley - „Love Is For Free” - ft. Pacha Man.

În cadrul festivităţii din Piaţa Sfatului, se vor desemna şi câştigătorii la secţiunile: „Best video”, „Best Rock”, „Best Pop”, „Best New Act”, „Best Live”, „Best Hip-hop”, „Best Group” şi „Best Dj”.