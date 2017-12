Record de participanți la maratonul de înot în ape deschise

Cel mai important maraton de înot în ape deschise din România, Aqua Challenge, ajuns la a șasea ediție, s-a desfășurat sâmbătă, pe plaja „Zoom Beach” din Constanța. La startul competiției organizate de Asociaţia Club Sportiv Atena, prezidată de singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, constănţeanul Răzvan Florea, în parteneriat cu DJST Constanţa şi „Zoom Beach”, cu finanţarea Consiliului Judeţean Constanţa, prin proiectul „Constanţa te lansează la apă”, au fost prezenți 250 de participanți, care s-au întrecut în trei probe: cea superscurtă, pe distanţa de 500 de metri, cea scurtă, 1.500 de metri, și cea lungă, 5.000 de metri. Ediția din acest an a fost una specială, desfășurată la 12 ani distanță de momentul în care Răzvan Florea cucerea medalia de bronz în proba de 200 de metri spate, la Jocurile Olimpice de la Atena.

„Au trecut 12 ani, dar parcă s-a întâmplat ieri. A trecut însă timpul, am încheiat activitatea ca sportiv și am început o viață normală, pentru că sportul de performanță presupune multe sacrificii”, a spus Răzvan Florea. Din păcate, fostul mare campion nu a putut participa din cauza unor probleme medicale. „Am înotat la fiecare ediție, însă, chiar dacă m-am înscris și anul acesta, nu am putut participa pentru că m-am accidentat în urmă cu vreo două săptămâni, când mi-am fisurat două coaste”, a declarat Răzvan Florea. În schimb, au luat startul fiul său cel mare, Tudor, și soția sa, Oana, ambii în proba scurtă.

Primul start al zilei a fost dat de Elena Frîncu, membru în Comitetul Executiv al COSR, în proba de 500 de metri, la care au participat foarte mulți copii, dar și cel mai vârstnic concurent, Mircea Pleșa, în vârstă de 75 de ani. A urmat apoi startul comun, dat de viceprimarul Dumitru Babu, în probele de 1.500 de metri și 5.000 de metri, în care s-au duelat cei mai buni înotători din concurs, printre ei numărându-se nume mari din înotul românesc: Anca Pătrășcoiu, prima medaliată olimpică din istoria natației românești, argint în proba de 200 de metri spate la Jocurile Olimpice din 1984, de la Los Angeles, și Dragoș Coman, multiplu medaliat european și mondial. Succesul în proba „regină” i-a revenit însă lui Alin Artimon, care a câștigat astfel pentru al treilea an consecutiv. „A fost o ediție reușită, cu vreme bună și mulți participanți. Au luat startul de la copii de opt-nouă ani până la veterani de 75 de ani, pentru că tuturor le place acest concurs, care le permite să îmbine câteva zile de vacanță la malul mării cu înotul. În urmă cu șase ani, am organizat primul maraton de înot în ape deschise și ne bucurăm că aducem în continuare la Constanța iubitori de înot de toate vârstele, amatori și profesioniști”, a spus, la final, Răzvan Florea.

Toți participanții care au încheiat cursa au primit medalii de finisher, iar primii trei clasaţi la fiecare categorie de vârstă, feminin şi masculin, au primit cupe, diplome şi produse din partea partenerilor evenimentului. În plus, sportivii clasaţi pe podium în probele de 1.500 de metri şi 5.000 de metri au fost recompensați cu premii în bani, în valoare totală de 4.700 de lei.

