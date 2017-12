Record de participare la Maratonul Nisipului

Duminică, 27 martie, în stațiunea Mamaia, va avea loc a treia ediție a singurului maraton din Europa care se desfășoară pe nisip, organizat de Asociația Sportivă “SanaSport” și Radio Constanța, în parteneriat cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța, Primăria Constanța și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral. Până la ora actuală, peste 500 de sportivi din România și din alte țări s-au înscris la Maratonul Nisipului, inedita cursă de la malul Mării Negre, iar alte câteva sute de susținători și-au anunțat prezența. Evenimentul sportiv internațional se adresează atât alergătorilor amatori, cât și sportivilor de performanță și conține trei probe (maraton, semimaraton și cursa de 10 km) și crosul Family Run (aproximativ 1 km), care are menirea de a-i aduce mai aproape de sport atât pe părinți, cât mai ales pe copiii acestora.

Organizatorii au pregătit premii în valoare totală de 26.600 de lei: 22 de premii pentru categoria Open, 18 premii pentru cele șase categorii de vârstă și premiul suplimentar pentru doborârea recordului cursei la proba de maraton, care a fost stabilit la ediția anterioară, de Florin Szomyu (2 ore, 45 de minute și 46 de secunde) și Nicoleta Ciortan (3 ore, 24 de minute și 37 de secunde), în valoare de 500 de lei. Totodată, premiate vor fi și primele cinci familii clasate la crosul Family Run.

ACȚIUNE CARITABILĂ

Evenimentul va avea și o parte caritabilă, participanții, împreună cu organizatorii, hotărând să lupte pentru o cauză nobilă, și anume reconstrucția și modernizarea Secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți și a Compartimentului de Prematuri din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Constanța. Prin proiectul social, intitulat sugestiv „Dăruiește primul zâmbet” și inițiat de către Asociația „Dăruiește Aripi“, comunitatea sportivă „Sanasport” va lupta pentru scăderea ratei mortalității infantile neonatale, care a atins cote alarmante în Constanta. La nivelul județului, rata este de trei ori mai mare decât media europeană, iar un copil moare în fiecare săptămână la Constanța, în secția de Terapie Intensivă, înainte de a împlini o lună. „Ediția din acest an a Maratonului Nisipului este cu atât mai specială cu cât am înțeles cu toții nevoia salvării copiilor nou-născuți, din cauza infrastructurii medicale precare a sistemului de sănătate din județul Constanța. Vom alerga pentru a salva vieți, vom alerga pentru sănătate și pentru a promova litoralul românesc la nivel internațional. Comunitatea sportivilor internaționali este alături de noi și a demonstrat și în edițiile anterioare că ne respectă pentru ceea ce facem. Ne bucurăm foarte mult că în acest an s-au înscris foarte mulți sportivi străini și ne dorim ca, de la an la an, să aducem pe litoralul românesc tot mai mulți pasionați ai sportului”, a declarat președintele Asociației Sportive SanaSport, Daniel Antonaru.

Citește și:

Atmosferă și bună dispoziție la crosul „Love2Run“

Dragobetele, sărbătorit în alergare cu persoana iubită

Ziua Națională, sărbătorită prin mișcare la Constanța

Cros de Ziua Națională, la Constanța

Primul cros costumat din orașul Constanța

Crosuri inedite organizate în orașul de la țărmul mării