Record de participare la Maratonul Nisipului

Ajuns la a treia ediție, Maratonul Nisipului, competiție organizată de Asociația Sportivă „SanaSport” și Radio Constanța, în parteneriat cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța, Primăria Constanța, Radio Constanța și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, și care va avea loc duminică, de la ora 10.00, în stațiunea Mamaia, va stabili un nou record de participare. Astfel, peste 730 de amatori de mișcare s-au înscris la startul întrecerii, dintre care peste 100 la proba de maraton, printre aceștia fiind și sportivi din SUA, Italia, Olanda, Grecia, Republica Moldova și Republica Dominicană.

„Acest proiect a început ca o simplă alergare pe nisip alături de prieteni, dar a crescut de la an la an și vom avea o participare extrem de numeroasă și de această dată. Ceea ce se va desfășura duminică reprezintă munca depusă în ultimii trei ani. Sunt participanți din șapte țări, printre care un grup de peste 30 de alergători din Republica Moldova, cu care am încheiat un acord de colaborare, urmând să participăm și noi la Maratonul de la Chișinău, la 17 aprilie. Vom avea cronometraj cu cip electronic, am investit mult și în branding, pe traseu vor fi arbitri și puncte de hidratare și se pare că vremea va ține cu noi, pentru că sunt anunțate zece grade cu soare”, a declarat inițiatorul proiectului, Daniel Antonaru, președintele Asociației Sportive „SanaSport”.

„Ceea ce acum trei ani părea doar o idee frumoasă a devenit mult mai mult, un eveniment internațional și o adevărată tradiție. Pentru DJST este o bucurie să fie alături de Daniel Antonaru și le urez succes tuturor participanților”, a spus Claudiu Teliceanu, director DJST.

„Mă bucur că Daniel Antonaru continuă tradiția marilor evenimente sportive de la malul mării, iar Maratonul Nisipului a devenit a doua competiție ca număr de participanți după Triathlon Challenge Mamaia, destinată sportului de masă și amatorilor de mișcare. Este un bun exemplu care demonstrează că orașul Constanța este deschis și că factorii locali oferă sprijin asociațiilor care organizează acest gen de evenimente”, a adăugat Mihai Orzan, inspector DJST.

„Maratonul Nisipului este mai mult decât o competiție sportivă, este adevărat un fenomen social, care a pus Constanța pe harta Europei la cel mai înalt nivel. Sunt convins că anul viitor vom depăși 1.000 de participanți”, a completat Daniel Sîrbu, director Radio Constanța.

Maratonul Nisipului cuprinde trei probe competitive: cea de maraton, pe distanța de 42,195 km, cea de semimaraton, 21 km, și cea pe distanța de 10 km, toate urmând să se desfășoare pe nisip. Startul va fi dat de primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, la ora 10.00, din piațeta Perla din Mamaia, iar participanții vor alerga până aproape de Tabăra Năvodari. Organizatorii au pregătit premii în valoare totală de 26.600 de lei, 22 de premii pentru categoria Open, 118 premii pentru cele șase categorii de vârstă și premiul suplimentar pentru doborârea recordului cursei în proba de maraton.

„Avem în total peste 200 de concurenți înscriși deja, iar doritorii se pot înscrie în continuare. La cursa Family Run participă o echipă formată din cel puțin un părinte și un copil. În kiturile de concurs există formulare pentru donarea a doi la sută din impozit, iar la eveniment vom avea urne pentru donații”, a explicat Daniel Antonaru. Înscrierile la cursa „Family Run”, dar și ridicarea kiturilor de concurs se pot face vineri și sâmbătă, la Centrul Comercial Maritimo.

FONDURI PENTRU PROIECTUL SOCIAL „DĂRUIEȘTE PRIMUL ZÂMBET”

Evenimentul de duminică are o latură caritabilă, prin organizarea unui cros pe distanța de un kilometru, „Family Run”, urmând ca fondurile strânse din taxa de înscriere, în valoare de 15 lei de participant, să fie donate proiectului social „Dăruiește primul zâmbet”, proiect inițiat de Asociația „Dăruiește Aripi”, care vizează reconstrucția și modernizarea Secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți și a Compartimentului de Prematuri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.

„Daniel Antonaru a ales să se implice în acest proiect, care ajută copiii pe termen lung și le dă o șansă în plus la o viață normală. Nimeni nu credea că vom reuși să strângem din donațiile constănțenilor peste 150.000 de euro pentru realizarea centrului medical pentru diagnosticarea, tratarea, monitorizarea și susținerea copiilor cu boli onco-hematologice și reumatologice din cadrul Spitalului Județean. Proiectul cel mare, prin care ne propunem modernizarea mai multor secții, înseamnă peste 1,5 milioane de euro, din care mai avem de strâns în jur de 100.000 de euro”, a spus Alina Vasea, președintele Asociației „Dăruiește Aripi”.

