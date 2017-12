Record de participare la Triathlon Challenge Mamaia 2015

Ajuns la a șaptea ediție, Triathlon Challenge Mamaia, cel mai mare concurs de triatlon din Europa de Est și Balcani, urcă în acest an la un nivel spectaculos, devenind unul dintre cele mai complexe evenimente sportive desfășurate în România. Evenimentul este organizat de CS Smartatletic, cu sprijinul Federației Române de Triatlon și în parteneriat cu DJST Constanța, fiind susținut de Primăria Municipiului Constanța. Timp de două zile, aproape 1.500 de sportivi amatori și profesioniști, de toate vârstele, se vor întrece în stațiunea de pe litoral. Mai mult, competiția dedicată profesioniștilor a devenit etapă de Cupă Europeană Premium, ultimul pas înaintea organizării unei etape de Cupă Mondială, și aduce la start sportivi de top din întreaga lume.

DUEL DE ZILE MARI Marea surpriză a competiției feminine profesioniste o reprezintă prezența uneia dintre cele mai valoroase triatloniste din lume, Lisa Norden, medaliată la toate competițiile internaționale importante. Suedeza în vârstă de 30 de ani a devenit vicecampioană olimpică la Londra, în 2012, a cucerit titlul mondial în același an, dar are în palmares și o medalie de argint, în 2009, și una de bronz, în 2010, la Campionatele Mondiale, a urcat pe ultima treaptă a podiumului la Jocurile Europene de la Baku din 2015 și la Campionatele Europene din 2008 și 2010 și a încheiat pe primul loc în competiţia Triathlon World Series. Norden se va duela la Mamaia cu câștigătoarea de anul trecut, Yuliya Yelistratova, o ucraineancă în vârstă de 27 ani, care a participat la Jocurile Olimpice din 2008 și 2012, are în palmares titlul european la tineret în 2009, când a ocupat și primul loc în clasamentul european, dar și numeroase victorii în etapele de Cupă Europeană. Pentru prima oară, în întrecerea feminină va fi prezentă și o reprezentantă a României, vicecampioana națională Antoanela Manac, legitimată la Atena Sport Club Constanța. „Sunt nume foarte mari, alături de care am luat startul și la Baku, dar consider că sunt pregătită și pot face față concursului”, a spus constănțeanca.

La masculin, concurența va fi și mai mare, aproape 100 de sportivi din peste 20 de țări fiind prezenți la startul întrecerii. Cele două competiții rezervate profesioniștilor au loc duminică, startul în întrecerea feminină fiind la ora 9.30, iar în cea masculină, la 12.30.

O SĂRBĂTOARE PENTRU IUBITORII DE MIȘCARE Ziua de sâmbătă de la Triathlon Challenge Mamaia va fi dedicată în întregime amatorilor, iubitorii de mișcare participând la o serie de evenimente sportive. Astfel, peste 1.000 de concurenți vor lua startul în întrecerile de triatlon, conform următorului program - probe individuale - ora 10.00: Start proba supersprint: 400 m înot + 10 km ciclism + 2,5 km alergare; ora 10.15: Start proba sprint: 750 m înot + 20 km ciclism + 5 km alergare; ora 12.00: Start proba olimpică: 1.500 m înot + 40 km ciclism + 10 km alergare; probe de echipă: ora 10.45: Start ştafeta sprint - 750 m înot + 20 km ciclism + 5 km alergare; 0ra 11.15: Start ştafeta olimpică - 1.500 m înot + 40 km ciclism + 10 km alergare. După-amiază vor avea loc două concursuri dedicate copiilor cu vârste între 9 și 12 ani: aquatlon, de la ora 16.00, și duatlon, de la ora 17.00, precum și un cros popular, de la ora 18.30, pe faleza din stațiunea Mamaia.

Atât în competițiile de triatlon pentru amatori, cât și în cele pentru profesioniști, startul se va da de pe pontonul aflat pe malul lacului Siutghiol, vis-a-vis de Hotel Rex, prima probă fiind cea de înot, urmată de probele de alergare și ciclism, care se vor desfășura pe bulevardul Mamaia. Din această cauză, traficul în stațiunea Mamaia va fi restricționat pe cele trei benzi de circulație de pe partea lacului.