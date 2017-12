Record de radieri voluntare de firme

SUFOCATE. Chiar dacă numărul firmelor cu activitate suspendată a scăzut uşor faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, criza financiară face în continuare victime în rândul agenţilor economici. Potrivit ultimelor date ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), de la începutul acestui an şi până la sfârşitul lui iulie, şi-au suspendat activitatea în judeţul Constanţa peste 2.000 de firme. Comparativ cu anul 2009 când, în primele şapte luni, s-au înregistrat 3.432 de suspendări de activitate, anul acesta s-au înregistrat 2.120 de suspendări de activitate, reprezentând o scădere de 38,23%. În ceea ce priveşte dizolvările voluntare, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul trecut, când s-au înregistrat 531 dizolvări voluntare la nivelul judeţului, anul acesta s-au înregistrat 460 dizolvări voluntare, reprezentând o scădere de 13,37%. Pe de altă parte, cea mai spectaculoasă creştere s-a înregistrat la capitolul radieri. Numărul radierilor voluntare s-a ridicat în primele şapte luni din acest an la 4.803, reprezentând o creştere de 523% (771 radieri voluntare în 2009). La nivel naţional, datele ONRC arată că aproape 50.000 de firme şi-au suspendat activitatea de la începutul acestui an, însă stăm mai bine decât anul trecut, când în acelaşi interval s-au înregistrat peste 95.000 de firme suspendate. Comparativ cu anul 2009, în primele şapte luni, când s-a înregistrat un număr de 14.659 dizolvări voluntare la nivelul întregii ţări, anul acesta s-a înregistrat un număr de 4.414 dizolvări voluntare, reprezentând o scădere de 69,89 %. În ceea ce priveşte radierile voluntare, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul trecut, când s-au înregistrat 22.778 la nivelul întregii ţări, în acest an, s-au înregistrat 139.147 radieri voluntare, reprezentând o creştere de 511%.

PUŢINE ÎNMATRICULĂRI. Din ce în ce mai puţine firme sunt înmatriculate la Registrul Comerţului, ceea ce înseamnă că tot mai puţini constănţeni aleg să dea naştere unei companii. Numărul total al înmatriculărilor în lunile ianuarie-iulie 2010 a scăzut la 2.548, de la 2.769 cât a fost în perioada similară a anului trecut. Numărul de persoane fizice autorizate (PFA) care s-au înregistrat la ONRC în primele şapte luni ale anului a fost de 577, faţă de 703, cât s-au înmatriculat în 2009. Şi numărul SRL-urilor înregistrate a suferit o diminuare considerabilă, de la 1.755 în 2009, la 1.354 în acest an. Mai mult, numărul SA-urilor s-a redus considerabil, de la 9 în ianuarie-iulie 2009, la 2 în 2010. Potrivit afirmaţiilor vicepreşedintelui Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (PIMM) Constanţa, Cristina Drăghici, până nu se elimină impozitul minim nu se va consemna prea curând o creştere a numărului de firme înmatriculate. „Impozitul minim îi descurajează pe mulţi potenţiali întreprinzători. Mulţi se gândesc că nu pot susţine în primul an atât investiţiile, cât şi acest impozit care trebuie plătit oricum”, a arătat vicepreşedintele PIMM.