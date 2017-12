Record de temperatură în Ajunul Crăciunului

Ajunul Crăciunului a adus temperaturi ridicate în întreaga țară, cu aproape 15 grade Celsius peste limitele normale, 24 decembrie 2014 fiind cea mai caldă zi din ultimii 50 de ani, a declarat astăzi, Viorica Dima, meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). "În mod normal în această perioadă din an, în preajma Crăciunului, ar trebui să avem ziua între minus 3 și 5 grade Celsius și noaptea între minus 11 și minus un grad Celsius, la scara întregii țări, iar pentru București, două grade Celsius ziua și minus 4 grade Celsius noaptea. Față de aceste valori, noi avem deja înregistrată, miercuri, o temperatură de 19 grade la Târgoviște, în timp ce în București au fost 16 grade Celsius. Sunt valori cu aproape 15 grade Celsius peste normal", a precizat Viorica Dima. Deși au mai fost ani în care s-au înregistrat în luna decembrie temperaturi mai ridicate decât în 2014, cele de anul acesta, din Ajunul Crăciunului, reprezintă un record al ultimilor 50 de ani. "Maxima absolută a lunii decembrie a fost atinsă în anul 1985, la Câmpina, respectiv o valoare de 23 de grade Celsius, aceasta fiind cea mai mare temperatură înregistrată vreodată în luna decembrie, la noi în țară. În ultimii ani s-au mai înregistrat valori ridicate în preajma Crăciunului, anul trecut, de exemplu, am avut 15 grade la Reșița și Oravița, iar la București a fost ceață, însă, dacă era cer senin, aveam și aici o temperatură ridicată. În 2012, am avut 19 grade Celsius, la Oravița, dar în ziua de Crăciun. Ce avem spectaculos pentru azi este faptul că aceste temperaturi înregistrate în multe localități din sudul țării, temperaturi de 12, 14 și 16 grade Celsius reprezintă recordul zilei. Este cea mai calda zi de 24 decembrie din ultimii 50 de ani. Au mai fost astfel de temperaturi, dar nu la 24 decembrie, ci la începutul lunii, între 9 și 14 decembrie, dar pentru ziua de azi putem spune că este cea mai calda zi de Ajun, de când se fac observații meteorologice în mai multe localități din sudul țării, între care și București", a subliniat meteorologul ANM. Aceasta a explicat că nu doar încălzirea globală este "vinovată" de o astfel de vreme, în condițiile în care în anul 1903, în București, s-a înregistrat, în luna decembrie, o maximă de 19,5 grade Celsius. "Nu putem spune cert că schimbările climatice sunt de vină pentru că la București, maxima lunii decembrie, de 19,5 grade Celsius, a fost înregistrată în anul 1903. Cred că e vorba de predominanța circulațiilor dinspre suprafețele maritime, atunci când vine aer dinspre Mediterană sau dinspre Oceanul Atlantic. Dacă circulația este vestică sau sud-vestică și îmi aduce aer de pe suprafața maritimă, atunci iarna încălzirile sunt spectaculoase, cum este cazul și în această perioadă din an. Dacă circulația se schimbă, cum se va întâmpla imediat după zilele Crăciunului, se orientează dinspre nord sau nord—est și aduce aer de la ruși sau de la scandinavi, răcirea va fi la fel de spectaculoasă", a subliniat Dima. Potrivit meteorologului de servici, începând din 25 decembrie temperaturile vor scădea cu câteva grade, iar duminică, în toată țara, nu vor depăși 4 grade Celsius.