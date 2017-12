Record de temperaturi ridicate

Luna mai din acest an a fost cea mai călduroasă din istoria cunoscută a observaţiilor meteorologice, conform Administraţiei americane pentru Oceane şi Atmosferă (NOAA). Lună mai a fost şi cea de-a 303-a lună consecutivă mai caldă decât media lunară globală a temperaturilor înregistrate în secolul trecut. Această tendinţă de încălzire remarcată începând cu anul 1985 şi până în rezent, precum şi raporturile despre topirea gheţurilor din zonele polare, susţin teoria contestată recent, privind încălzirea globală. Temperatura medie combinată la nivelul solului şi al apei oceanice pentru luna mai 2010 a fost de 15,46 grade Celsius, cu 0,69 grade C mai ridicată decât media secolului XX. Media temperaturilor apei mărilor şi oceanelor în luna mai a acestui an a fost de 20,71 grade C, comparativ cu o medie de doar 16,3 grade C pentru întregul secol XX.