Record de temperaturi scăzute în România, la mijlocul lui iunie. De asta am avut parte ieri, când s-a înregistrat cea mai redusă temperatură din ultimii 50 de ani pentru ziua de 22 iunie. După o zi în care vremea rece și mohorâtă a stricat planurile turiștilor și ne-a făcut mai degrabă să ne gândim la toamnă decât la arșița verii, meteorologii ne anunță că vremea se încălzește în Dobrogea. Potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, astăzi vremea va fi în general frumoasă, în uşoară încălzire. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 şi 27 de grade Celsius, iar cele minime între 13 şi 19 grade C. Mâine va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 şi 29 de grade C, iar cele minime între 16 şi 20 de grade C. Joi, 25 iunie, vremea va fi în general frumoasă şi normală termic. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări noaptea, când sunt condiţii de averse slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare mai ales pe litoral şi în Deltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 şi 28 de grade C, iar cele minime între 13 şi 17 grade C. Vineri, 26 iunie, vremea va fi în general frumoasă şi relativ normală termic, cu cer variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 şi 26 de grade C, iar cele minime între 14 şi 18 grade C.

MAI CALD DECÂT ÎN MOD NORMAL În iulie, temperaturile medii lunare se vor situa peste normalul climatologic în cea mai mare parte a țării, abaterile termice cele mai mari fiind posibile în special în zonele sud-estice, sudice și vestice. Cantitățile lunare de precipitații vor fi deficitare în aproape toată țara. În august, în Dobrogea vor fi valori termice peste norme, iar cantitățile lunare de precipitații vor fi sub mediile climatologice în cea mai mare parte a țării, cele mai scăzute valori fiind posibile local în sud-estul teritoriului. În septembrie, temperatura aerului va avea valori medii peste normalul climatologic în sudul și estul țării și, local, în celelalte regiuni. Dacă, în prima lună de toamnă, cantitățile lunare de precipitații vor fi în general apropiate de mediile climatologice în regiunile centrale și nordice, ele vor fi deficitare în restul teritoriului.