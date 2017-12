Record de trafic online în SUA

Milioane de persoane au accesat Internetul, marţi, pentru a urmări online ceremoniile organizate cu ocazia învestirii noului preşedinte al SUA, ceea ce a condus la înregistrarea unui trafic record pe web-ul american. Traficul record şi pachetele mari de date care au circulat pe Internetul american au generat şi o serie de probleme de conectare la fluxurile live online. Traficul online din SUA a atins un nivel record la începutul discursului preşedintelui Barack Obama, în condiţiile în care americanii au urmărit, citit şi comentat ceremonia inaugurală. Astfel, numărul de persoane conectate la Internet cu ocazia ceremoniei de învestire a fost mai mare decît cel înregistrat în ziua în care Obama a fost desemnat cîştigător al alegerilor prezidenţiale. Vîrful de trafic este cel mai mare măsurat pînă acum şi pare să fie un fenomen pentru SUA. Evenimentul nu va stabili însă recorduri pe plan internaţional în ceea ce priveşte traficul online.

Traficul a fost mai mare marţi, 20 ianuarie, decît în ziua alegerilor şi pentru că americanii şi restul persoanelor care au navigat pe Internet au urmărit conţinuturi video online, ceea ce a determinat transmiterea de pachete mari de date în reţele şi către servere. CNN.com a fost site-ul cel mai accesat pentru conţinuturi video online, furnizînd circa 21,3 milioane de stream-uri video pe parcursul a nouă ore, adică de aproape patru ori mai multe decît în ziua alegerilor, cînd a furnizat internauţilor 5,3 milioane de stream-uri pe parcursul a 24 de ore. În perioada de vîrf de trafic, CNN.com a furnizat circa 1,3 milioane de stream-uri video în direct, simultan. Akamai, care ajută companiile să satisfacă cererea de conţinuturi online, a colaborat cu companii media precum ”The New York Times”, ”The Wall Street Journal” şi Viacom pentru transmiterea în direct online a conţinuturilor video. Şi Akamai a stabilit un record în ziua inaugurării noului preşedinte, ajungînd să furnizeze, la un moment dat, simultan, şapte milioane de stream-uri.

Deşi datele disponibile pînă în prezent sînt impresionante, americanii care nu au putut accesa conţinuturi video online nu au fost prea încîntaţi de tehnologiile de ultimă oră. Nemulţumiţii au subliniat şi faptul că televiziunea clasică are un avantaj şi anume că aceia care o urmăresc nu sînt obligaţi să concureze unii cu alţii pentru dreptul de a urmări un anumit canal. CNN a încercat să îi asigure pe cei care nu au putut accesa imediat stream-uri live pe site-ul lui că urmau să fie conectaţi cît mai rapid la transmisiune. Problemele în vizionarea discursului preşedintelui Obama au fost provocate de capacitatea limitată a conexiunilor utilizatorilor şi nu de conexiunile furnizate de companiile media.

Şi astronauţii au asistat la învestitura lui Barack Obama de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale. “Felicitări pentru noul preşedinte şi noua administraţie”, le-au transmis Michael Fincke şi Sandra Magnus controlorilor de trafic de pe Pămînt, după ce Barack Obama a devenit cel de al 44-lea preşedinte al SUA. Este cel de al treilea eveniment de acest tip urmărit la Staţia Spaţială, după cele din 2001 şi 2005.

Michelle şi Barack Obama au făcut turul balurilor oficiale

Miile de americani purtînd rochii sofisticate şi smokinguri, care au participat la balurile organizate în Hawaii şi Illinois, au aşteptat marţi, ore întregi, sosirea eroului lor, primindu-l cu mare entuziasm. “Aloha”, Bine aţi venit în limba tradiţională hawaiană, le-a urat Barack Obama admiratorilor săi, veniţi din toate regiunile SUA, dar şi localnicilor acestui stat din Pacific, unde s-a născut în urmă cu 47 de ani. “Da, putem şi da, am reuşit!”, a continuat acesta, provocînd delirul şi aplauzele mulţimii. Majoritatea au încercat să imortalizeze momentul cu aparate de fotografiat şi telefoane mobile. Cu papion alb şi smoking negru, Barack Obama şi soţia sa, Michelle, îmbrăcată într-o rochie lungă, de culoarea fildeşului şi cu un umăr gol, au deschis în paşi de dans “un bal de cartier”, o recepţie cu preţ redus pentru locuitorii capitalei care nu dispun de mijloace pentru a participa la petrecerile selecte. Aceştia au schiţat chiar o figură de rock, în aplauzele spectatorilor. Apoi, într-o splendidă piruetă, cuplul prezidenţial a părăsit scena, lăsînd locul muzicii şi, eventual, altor dansatori. Pînă la sosirea lor, nimeni nu dansase. Pe lîngă cele zece baluri oficiale, unde preşedintele a rostit cîteva cuvinte şi a schiţat cîţiva paşi de dans, au fost organizate sute de alte recepţii în capitală, potrivit tradiţiei învestiturii preşedinţilor americani.

Barack Obama şi... pomeţii săi

Anul 2009 va fi, din punct de vedere diplomatic, unul bun pentru noul preşedinte al SUA, Barack Obama, care se va confrunta însă cu mari probleme financiare, conform unor prezicători din China. Barack Obama a depus jurămîntul de învestire, marţi, chiar înaintea startului Anului Boului, iar faptul că el însuşi s-a născut într-un astfel de an, conform zodiacului chinezesc, îi îngrijorează pe experţii în Feng Shui. O astfel de coincidenţă este numită de aceştia ”un an ofensator”, iar rezultatul va fi acela că Barack Obama va avea multe bariere de trecut în primele 12 luni la Casa Albă. ”S-ar putea să dureze ceva pînă va rezolva anumite probleme, dar norocul îl aşteaptă de partea cealaltă”, a prezis Raymond Lo, un maestru Feng Shui din Hong Kong.

Anul Bivolului, care începe la data de 26 ianuarie, este de asemenea şi Anul Pămîntului, un simbol al prieteniei. Întîmplător sau nu, Barack Obama este, la rîndul său, o persoană născută sub semnul Pămîntului. ”Un lider al Pămîntului, născut în Anul Pămîntului, va produce efecte semnificative. În mare parte, munca lui în acest an se va axa pe întîlnirea unor oameni noi pe întreg cuprinsul lumii, construind legături diplomatice”, a precizat Raymond Lo. Partea negativă a Pămîntului este însă lipsa banilor, o îngrijorare majoră pentru noul lider de la Casa Albă. Expertul chinez a explicat că 2008 a fost Anul Apei, ceea ce l-a ajutat pe Barack Obama să cîştige cu uşurinţă cursa electorală pentru preşedinţie. Anul 2010 va fi Anul Aurului, context în care preşedintele SUA va putea face mai multe schimbări, după un an de recuperare în urma crizei economice.

Maestrul Feng Shui a adăugat că liderii născuţi în Anul Pămîntului sînt de obicei oameni populari şi generoşi, dînd, în acest sens, exemplul lui Abraham Lincoln, idolul lui Barack Obama. Un alt prezicător chinez, Sermon Lee, care este specializat în studierea trăsăturilor faciale, s-a arătat sceptic în privinţa calităţilor de lider ale lui Barack Obama. Expertul este în special îngrijorat din cauza pomeţilor plaţi ai lui Barack Obama. Bill Clinton, Hillary Clinton şi George Bush au pomeţi mai pronunţaţi ceea ce indică faptul că au putere de decizie şi capacitate de a rezista presiunii. ”Obama este emoţional şi prea bun la suflet, calităţi care nu sînt indicate unui politician de succes”, a precizat Sermon Lee.