Record de vânzări cu noul album Take That

Noul album al grupului britanic Take That este cel mai bine vândut disc din lume al ultimilor 13 ani, după numărul exemplarelor comercializate în prima săptămână de la lansare. Intitulat “Progress”, discul grupului reunit de curând s-a vândut în aproape 520.000 de unităţi. Precedentul album care depăşise 500.000 de exemplare vândute în prima săptămână de la apariţia pe piaţă a fost, în 1997, “Be Here Now” al trupei Oasis, cu 663.000 de unităţi. “Progress”, al şaselea album de studio al grupului Take That, este primul lansat de la revenirea lui Robbie Williams alături de Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald şi Jason Orange.