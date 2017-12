Record de vânzări în Marea Britanie

Melodia lansată de corul soţiilor de militari britanici a înregistrat cele mai mari vânzări de Crăciun, în Regatul Unit, cele 242.000 de copii vândute în doar două zile reprezentând mai mult decât au realizat, la un loc, celelalte 11 piese aflate pe primele locuri în top. Piesa ”Wherever You Are” a stabilit şi recordul vânzărilor din ultimii şase ani realizate de un single în 48 de ore. Pe locul doi în topul vânzărilor se află melodia lansată de trupa Little Mix, câştigătoarea ediţiei britanice a emisiunii de televiziune X Factor. Aceasta a ajuns la 210.000 de exemplare vândute într-o săptămână, ceea ce înseamă o medie zilnică de patru ori mai mică decât cea realizată de ”Wherever You Are”. Corul The Military Wives este format din 100 de femei, soţii ale militarilor britanici trimişi în străinătate pentru diferite operaţiuni. Versurile piesei lansate de cor sunt luate din poeziile aflate în corespondenţa militarilor cu partenerele lor de viaţă.