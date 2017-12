Record de victorii pentru Simona Halep

În luna mai a anului trecut, Simona Halep se afla doar pe locul 64 WTA şi încă nu reuşise să câştige un turneu în circuitul mondial al tenisului feminin. Din acest motiv, constănţeanca a fost nevoită să joace în calificările turneului de la Roma, dar, spre uimirea tuturor, a avut un parcurs de excepţie, reuşind să ajungă până în semifinalele competiţiei, după ce a trecut de trei jucătoare aflate în Top 10 WTA, Roberta Vinci, Jelena Jankovic şi Agnieszka Radwanska. Drumul către primul trofeu i-a fost blocat chiar de liderul clasamentului mondial, Serena Williams, dar a fost clar că ascensiunea sportivei în vârstă de 22 de ani nu mai poate fi oprită. Au urmat zece luni de vis, în care Halep a cucerit şapte trofee, la Nürnberg (Germania), ‘s-Hertogenbosch (Olanda), Budapesta (Ungaria), New Haven (SUA), Moscova (Rusia) şi Sofia (Bulgaria), anul trecut, şi Doha, la începutul acestui an, şi a acces în premieră în sferturile unui turneu de Mare Şlem, la ultima ediţie a Australian Open. Drept urmare, de la startul întrecerii de la Roma, constănţeanca a adunat 57 de victorii, fiind pe primul loc într-un clasament inedit, în faţa americancei Serena Williams, cu 51 de victorii, şi polonezei Agnieszka Radwanska, cu 48 de victorii.

SE APROPIE DE TOP 3 WTA Seria succeselor o va urca pe Halep până la locul 5 în clasamentul WTA, care va fi dat publicităţii luni, indiferent de rezultatul obţinut în faza semifinalelor turneului de la Indian Wells. Constănţeanca a jucat în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la ora 3.30, pentru un loc în finala competiţiei din SUA, împotriva favoritei nr. 2, Agnieszka Radwanska (Polonia). În cealaltă semifinală, de la ora 5.30, s-au întâlnit Na Li şi Flavia Pennetta. Calificarea în semifinale este recompensată cu 225.000 de dolari şi 390 de puncte WTA, iar prezenţa în finală - cu 650 de puncte WTA şi un cec în valoare de 500.000 de dolari. Câştigătoarea va fi recompensată cu 1.000 de puncte WTA şi un cec de un milion de dolari.

Indiferent de rezultatul din semifinale, Halep are şanse mari să ajungă între primele trei tenismene ale lumii dacă va obţine rezultate bune şi la turneul de săptămâna viitoare, de la Miami. Eliminată anul trecut în primul tur, constănţeanca nu are de apărat multe puncte, în timp ce Radwanska (nr. 3 WTA) este obligată să ajungă cel puţin în semifinale. În plus, fostul lider mondial Victoria Azarenka (nr. 4 WTA) nu va lua startul la Miami, din cauza unei accidentări.

HALEP, REMARCATĂ ŞI DE „USA TODAY“ Simona Halep se descrie ca o fată normală, căreia îi place să meargă la cumpărături, să asculte muzică şi să folosească aplicaţia WhatsApp de pe telefonul său, dar jocul româncei în vârstă de 22 de ani din ultimele luni numai normal nu este, se arată într-un material realizat de „USA Today“. Performanţa sa de la Indian Wells, calificarea în semifinalele competiţiei, este ultima bornă a creşterii sale remarcabile din această primăvară. Începând cu luna iunie, ea a câştigat şapte turnee şi a devenit cel mai nou membru al Top 10 feminin, mai precizează sursa citată. „La o înălţime de 1,68 metri, Halep nu poate obţine o mulţime de puncte câştigătoare. În schimb, ea este compactă, şireată, îşi vânează prada de pe linia de fund şi este, în acelaşi timp, atât înşelătoare, cât şi fermecătoare”, a scris publicaţia americană.