Fenomenul climatic La Nina, revenit în forţă, în vara anului trecut, este unul dintre cele mai puternice din ultimul secol, potrivit Organizaţiei Mondiale a Meteorologiei (OMM). Potrivit instituţiei ONU, fenomenul va dura până în aprilie/mai, după care se va domoli progresiv. Fenomenul climatic La Nina este caracterizat prin scăderea temperaturii sub suprafaţa mării. Localizată în centrul şi estul Pacificului la nivelul Ecuatorului, La Nina, apărută în iunie 2010, nu se va estompa decât cel mai devreme în aprilie. Importantele variaţiuni de temperatură pe care le provoacă sunt responsabile de fluctuaţiile climatice severe cărora le-a căzut pradă întreaga lume. Consecinţe directe ale fenomenului La Nina sunt recentele precipitaţii devastatoare din Indonezia şi Asia de Sud-Est. Chiar dacă, potrivit prognozelor, fenomenul se va estompa până spre vară, evoluţia sa pe viitor este foarte incertă.

Pe de altă parte, iernile deosebit de geroase ce au provocat atâtea nenorociri aproape în toată lumea au la origine un val de aer îngheţat care trece de Bariera Arctică ce protejează America de Nord. Schimbările care au loc în circulaţia atmosferică sunt cauzate de un flux de aer rapid, întins pe mii de kilometri, cu lăţimea de câteva sute de kilometri şi gros numai de câţiva kilometri, care circulă în atmosferă la altitudini cuprinse între 6 şi 15 kilometri. Acest curent, care circula în mod normal în jurul Polului Nord, a început însă să se deplaseze spre sud. Iar Marea Britanie, cât şi alte ţări unde temperatura, iarna, în mod normal nu scade sub zero grade sunt devastate acum de valuri de frig. Concomitent, aerul cald se deplasează spre nordul îndepărtat, în zona arctică. Oamenii de ştiinţă aseamănă acest acest fenomen cu efectul pe care îl are într-o încăpere încălzită un frigider a cărui uşă este deschisă. Această teorie explică de ce Europa şi SUA au fost lovite de ierni atât de aspre în ultimii ani, despre care meteorolgii susţin că vor continua şi în luna care urmează.