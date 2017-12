Record doborât

Americanca Sonya Thomas şi-a doborât propriul record, miercuri, şi a devenit campioana mondială la mâncat hotdog, după ce a reuşit să înghită 45 de hotdogi în 10 minute, pe Coney Island, New York. De Ziua SUA, Sonya Thomas şi-a doborât propriul record din 2011 (40 de hotdogi), învingând alte 13 concurente. Sonya Thomas este de origine sud-coreană, are o înălţime de 167 de centimetri şi o greutate de 45 de kilograme. Ea a declarat că şi-a fixat obiectivul de 45 de hotdogi pentru competiţia din acest an, întrucât va împlini 45 de ani, la sfârşitul lunii. Dintotdeauna, spune ea, a putut să mănânce mult. A trebuit doar să înveţe să mănânce repede. Sonya s-a făcut remarcată în concursurile alimentare, numeroase în SUA, mai ales vara. În zece ani, ea, care mănâncă doar o dată pe zi, a stabilit 39 de recorduri mondiale. Cu toate acestea, recordul ei este departe de cel stabilit de campionul mondial actual, californianul Joey Chestnut, care a reuşit să mănânce, miercuri, în competiţia bărbaţilor, 68 de hotdogi. El a obţinut, astfel, al zecelea titlu al său consecutiv. Sonya preferă să mănânce fructe de mare şi deţine, din 2005, recordul mondial la mâncat scoici, după ce a mâncat 564 de scoici în opt minute, la New Orleans. Are şi un record de 183 de aripioare de pui în 12 minute, stabilit în septembrie 2011. Prima ediţie a concursului de mâncat hotdogi organizat la New York a avut loc în 1916. Câştigătorul de atunci a mâncat 13 hotdogi în 10 minute.