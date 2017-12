Record istoric al campionatelor mondiale egalat în Brazilia

Cel mai frumos meci de până acum din Brazilia, cel dintre Germania şi Ghana a contribuit şi la egalarea unor recorduri. Germanul Miroslav Klose a devenit de sâmbătă golgheterul în activitate all time din istoria mondialelor. În minutul 71 al meciului dintre Germania şi Ghana, germanul Miroslav Klose, intrat în teren de doar 2 minute a înscris golul egalizator al naţionalei sale. Acest gol este unul istoric pentru Klose (şi implicit pentru naţionala Germaniei). Este al 15-lea marcat la un turneu final de germanul de etnie poloneză. Până sâmbătă seara (ora României), brazilianul Ronaldo, cu 15 goluri era lider în clasamentul all time al marcatorilor la turneele finale ale campionatelor mondiale. Acum recordul său a fost egalat de Klose, şi acesta are chiar posibilitatea în situaţia în care mai înscrie un gol, să bată recordul şi să devină el noul golgheter all time al mondialelor. Pentru a doua oară (prima dată s-a întâmplat în 2010 la turneul final din Africa de Sud) în istoria campionatelor mondiale s-au aflat faţă în faţă, ca adversari, doi fraţi. Este vorba de Jerome Boateng care joacă pentru Germania şi Kevin Prince Boateng care joacă pentru Ghana. Sâmbătă noaptea, Jerome a jucat 45 de minute, fiind schimbat la pauză din cauza unei accidentări. Fratele său Kevin Prince a jucat până în minutul 52, când a fost înlocuit. Kevin Prince Boateng nu l-a avut adversar pe partea sa pe fratele său, în schimb adversar direct i-a fost Benedikt Höwedes, colegul său de club, amândoi fiind legitimaţi la Schalke04.