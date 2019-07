Record istoric de capitalizare la bursa românească

Capitalizarea companiilor listate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a coborât cu 0,8% în această săptămână, la 169,3 miliarde de lei, însă valoarea tranzacţiilor a urcat cu aproape 14% faţă de săptămâna precedentă, ajungând la 173,09 milioane de lei, potrivit statisticilor BVB. Cea mai bună zi de tranzacţionare a săptămânii a fost luni, 15 iulie, când valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni pe segmentul principal s-a cifrat la 48,48 milioane de lei, iar companiile de la Bursă au atins maximul istoric de 171,4 miliarde lei capitalizare, respectiv cea mai ridicată valoare din istoria bursei de după 1989. Potrivit datelor BVB, în perioada 15 - 19 iulie 2019, s-au consemnat 10.131 tranzacţii cu 120,5 milioane de acţiuni. Cele mai tranzacţionate acţiuni au fost, în această săptămână, Banca Transilvania, titluri care au generat schimburi în valoare de 62,08 milioane lei, Fondul Proprietatea - 20,48 milioane lei, OMV Petrom - 17,97 milioane lei, Digi Communications NV - 16,68 milioane lei şi BRD Groupe Societe Generale - 16,07 milioane lei. Cele mai bune evoluţii le-au consemnat titlurile Oil Terminal, care s-au apreciat cu 17,6%, Retrasib - plus 14,95% şi Mecanica Ceahlău - plus 13,70%, iar cele mai slabe evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Armătura, care au pierdut 23,91% din valoare, Mecanică Fină - minus 14,38% şi Societatea de Construcţii Napoca - minus 14,12%. De la începutul acestui an, pe toate pieţele administrate de Bursa de la Bucureşti au fost realizate 337.038 tranzacţii, în valoare totală de 6,24 miliarde lei. Valoarea medie zilnică de tranzacţionare a fost de 45,59 milioane lei.