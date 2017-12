Record la 11 ani

Ethan Bortnick, un pianist de numai 11 ani, a stabilit un nou record mondial Guinness, fiind desemnat cel mai tânăr muzician din lume care şi-a susţinut propriul turneu. Tânărul virtuoz a cântat deja cu celebrităţi precum Beyonce şi Elton John. Ethan Bortnick a primit distincţia Guinness pentru un turneu pe care l-a început pe când avea 9 ani. Doi ani mai târziu, în 2012, Ethan Bortnick va cânta în cel de-al 22-lea oraş inclus în turneul său american. ”Voi aduce mulţi oameni pe scenă”, a declarat tânărul pianist pentru publicaţia ”The Guardian”, vorbind despre turneul său, care se numeşte It\'s All About Music, în traducere, Este vorba doar despre muzică. ”Niciodată nu ştii ce urmează să se întâmple în cadrul concertelor”, a mai spus Ethan Bortnick, care are programate concerte aproape în fiecare zi, la sfârşitul lunii iulie şi începutul lunii august.