Record la chirii mici

Dacă până acum toamna imobiliară aducea tot timpul scumpiri pe piaţa chiriilor din cauza afluxului mare de studenţi, în acest an, luna octombrie a venit cu o reducere semnificativă a chiriilor solicitate de către proprietari, dar şi cu o ofertă mult mai bogată de apartamente scoase la închiriat. „Poate pentru prima dată în ultimii ani, piaţa chiriilor nu a mai explodat odată cu începerea anului universitar. Din contră, preţurile de închiriere pentru apartamente au scăzut foarte mult”, a declarat preşedintele Uniunii Naţionale Imobiliare (UNIM) - Filiala Constanţa, Ioan Ududec. Potrivit afirmaţiilor preşedintelui UNIM, în comparaţie cu anul trecut, chiriile apartamentelor din blocurile comuniste au scăzut cu 30% - 40% (exceptând zona Tomis Nord), în timp ce în blocurile noi, declinul a fost de aproximativ 20-25%. „Anul trecut, în aceeaşi perioadă, abia găseai o garsonieră de închiriat la 200-250 euro, iar acum nu se găsesc clienţi pentru a putea fi închiriată cu 100 -150 de euro. Şi chiriile la apartamentele cu două şi trei camere au scăzut semnificativ în comparaţie cu anul trecut. Dacă în toamna anului trecut nu găseai un apartament cu două camere sub 300 de euro, acum piaţa este plină cu oferte de 200 de euro. Totodată, există apartamente cu trei camere, decomandate, scoase la închiriat la 200 de euro, în condiţiile în care în 2009 acestea se închiriau cu 350 de euro”, a spus Ududec. El a arătat că zona Tomis Nord este în continuare cea mai scumpă de pe piaţa chiriilor, dar şi cea mai căutată de către studenţi. În această zonă nu găseşti un apartament sub 200 de euro. Aici, preţurile variază între 250 şi 300 euro. Pe de altă parte, cartierele CET, Poarta 6 sau Kilometrul 4-5 sunt ocolite de către cei care vor să-şi închirieze o locuinţă, deşi preţurile sunt accesibile în comparaţie cu alte zone ale Constanţei. Dacă anul trecut, în cartierele marginaşe ale Constanţei, abia găseai un apartament de închiriat cu circa 200 de euro, anul acesta, cel mai ieftin apartament cu două camere se închiriază cu 150 de euro pe lună. Pe fondul scăderii continue a valorii apartamentelor şi al blocajului de pe piaţa vânzărilor, era de aşteptat ca proprietarii care au apartamente de vânzare să le scoată la închiriat în aşteptarea unor vremuri mai bune. „Pentru că nu au reuşit să-şi vândă casa, mulţi proprietari de locuinţe au preferat să le închirieze, în acest fel rezultând un exces de ofertă în piaţă care a dus la scăderea preţurilor la chirii”, a explicat Ududec.