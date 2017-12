Record la... pupat

Doi thailandezi care alcătuiesc un cuplu, epuizaţi dar fericiţi, au stabilit, după 58 de ore, 35 de minute şi 58 de secunde, un nou record mondial pentru cel mai lung sărut din lume, a anunţat, vineri, unul dintre organizatorii acestui... maraton inedit. Ekkachai şi Laksana Tiranarat au câştigat acest concurs în faţa învingătorilor de anul trecut şi deţinători ai precedentului record (50 de ore 25 de minute şi o secundă), un cuplu gay care a rezistat în acest an cu două minute mai puţin decât cuplul câştigător. Câştigătorii din acest an, un agent de pază în vârstă de 44 de ani şi soţia sa de 33 de ani, recompensaţi cu 2.500 de euro şi două inele cu diamante, nu se află la prima lor victorie. Ei sunt foştii campioni din 2011, a precizat Sompron Naksuetrong, vicepreşedintele Muzeului Ripley\'s Believe It Or Not, care organizează evenimentul în staţiunea balneară Pattaya, la sud de Bangkok. Nouă cupluri de îndrăgostiţi s-au lansat marţi în această aventură, unii dintre ei fiind cocoţaţi pe diverse cutii, pentru a se afla la aceeaşi înălţime cu partenerii lor. Concurenţii nu aveau dreptul de a se aşeza şi trebuiau să se sărute fără să se oprească, nici măcar pentru a bea apă cu ajutorul paiului, nici pentru a merge la toaletă, împreună. Condiţiile acestui concurs au fost prea dure pentru mulţi dintre concurenţi. Doi septuagenari veniţi în Pattaya pentru a celebra a 50-a aniversare de la căsătoria lor au abandonat după o oră.