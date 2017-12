Record mondial la gala MTV

Muzicianul Andrew W.K. a stabilit un nou record mondial, după ce a cântat la tobe 24 de ore, fără pauză, la ediţia din acest an a galei premiilor MTV O Music. Gala, care acordă premii la mai multe categorii, prin voturile fanilor, unor muzicieni care au un impact semnificativ pe platformele de socializare, a fost difuzată exclusiv online, sub forma unui concert virtual care a durat 24 de ore.

Andrew W.K., un american de 34 de ani, al cărui nume real este Andrew Fetterly Wilkes-Krier, a cântat la tobe 24 de ore, de miercuri până joi, stabilind astfel un nou record mondial la categoria Cea mai lungă sesiune de bătut la tobe într-un magazin, au anunţat reprezentanţii postului MTV. Artişti precum Kate Nash, Jonas Brothers, Hanson şi Atlas Genius au cântat în studiourile deţinute de postul MTV în oraşele New York, Los Angeles şi Nashville, în cadrul acestui festival de muzică live cu o durată de 24 de ore, pe care MTV l-a descris ca fiind „cel mai mare eveniment muzical online”. Potrivit MTV, peste 100 de milioane de fani şi-au exprimat voturile online. Printre câştigători se află Joe Jonas la categoria Best Artist Instagram, rockerul Jack White la categoria Analog Genius şi grupul german Tokio Hotel la categoria Fan Army FTW (For The Win). Yoko Ono, văduva, în vârstă de 80 de ani, a lui John Lennon, a fost recompensată cu Digital Genius Award, pentru activitatea ei artistică şi muzicală în domeniul online, ca şi pentru prezenţa ei activă pe platformele de socializare. Trupa debutantă Darling Parade a fost selectată, dintr-un total de 50 de artişti debutanţi, pentru a cânta la gala MTV Video Music Awards 2013, care va avea loc în luna august.

Aflată la cea de-a treia ediţie, gala MTV O Music Awards a încercat să stabilească un record mondial în fiecare an. La prima ediţie, organizată la Las Vegas, în 2011, rapperul Chiddy din duo-ul rap Chiddy Bang a stabilit un nou record Guinness la categoriile Cel mai lung freestyle rap şi Cel mai lung maraton de rap, după ce a cântat fără întrerupere mai mult de nouă ore. În 2012, rockerii din trupa Flaming Lips au stabilit un nou record la categoria Cel mai mare număr de concerte susţinute în 24 de ore, după ce au cântat într-o singură zi în opt oraşe, călătorind cu autobuzul, şi au depăşit precedentul record stabilit de Jay Z, care a străbătut şapte oraşe în 24 de ore, călătorind cu un avion privat.