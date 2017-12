Record mondial pentru o operă de Modigliani

Un tablou de Amedeo Modigliani, intitulat ”Nu assis sur un divan (La Belle Romaine)”, a fost adjudecat pentru suma de 68,9 milioane de dolari, marţi, la New York, stabilind un nou record mondial pentru operele artistului italian. Tabloul, pictat în 1917, era considerat elementul-cheie al licitaţiei de artă impresionistă şi modernă organizată de Casa Sotheby\'s. Tabloul avea un preţ estimativ de 40 de milioane de dolari. Un tablou pictat de Claude Monet, intitulat „

”Le bassin aux nymphéas”, a fost adjudecat în cadrul aceleeaşi licitaţii, pentru suma de 24,7 milioane de dolari. Un alt tablou de Modigliani, ”Jeanne Hébuterne (au chapeau)”, estimat la o sumă cuprinsă între 9 milioane de dolari şi 12 milioane de dolari, a fost achiziţionat cu 19 milioane de dolari. Încasările obţinute de Casa Sotheby\'s din New York pentru ultimele două tablouri au fost donate în favoarea National Foundation for Advancement in the Arts (NFAA), un program lansat în anul 1981, care oferă burse anuale de studii tinerilor artişti talentaţi în vârstă de 17-18 ani. Precedentul record de preţ pentru o operă de Modigliani era de 52,3 milioane de dolari şi a fost stabilit de sculptura ”Tête”, vândută de Casa Christie\'s, la Paris, în iunie 2010.