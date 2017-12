Record ştiinţific

Zero absolut era considerată cea mai scăzută temperatură posibilă, însă cercetătorii au reuşit să obţină temperaturi mai mici de atât. Fizicienii Universităţii din Munchen au creat gazul quantum, capabil să ajungă la temperaturi mai joase decât zero absolut. Substanţa a fost compusă din atomi de potasiu, aranjaţi într-o reţea, folosind o combinaţie de lasere şi câmpuri magnetice. Cercetătorii au ”ciupit” câmpurile magnetice şi au forţat, astfel, atomii să se atragă şi nu să se respingă şi să dezvăluie proprietăţile sub zero-absolut ale gazului.

Zero absolut era considerată doar la nivel teoretic limita joasă a temperaturilor, întrucât se credea că particulele au zero energie la zero absolut. Temperatura unui obiect măsoară, de fapt, cât de mult se mişcă atomii săi. Cu cât un obiect este mai rece, cu atât mai înceţi sunt atomii săi. La o temperatură imposibilă de atins fizic, sau aşa credeau până acum experţii, adică minus 273,15 grade Celsius sau zero absolut pe Scara Kelvin, atomii nu s-ar mai mişca deloc. Abilitatea de a produce o substanţă relativ stabilă la o temperatură sub zero absolut va permite fizicienilor să studieze şi să înţeleagă mai bine această stare, ducând la noi inovaţii. De exemplu, descoperirea poate duce la realizarea unor motoare cu 100% mai eficiente, dar şi la înţelegerea găurilor negre.