Recorduri bizare

Un japonez a intrat în Cartea Recordurilor la categoria... cea mai înaltă freză, mai exact, cea mai înaltă creastă mohawk, de un metru! Pentru obţinerea ineditei coafuri sunt necesare două ore. Japonezul a mărturisit că nu se descurcă singur, ci ajutat de o echipă de stilişti. În acest fel, creasta sa ajunge la peste un metru înălţime. Ca să atingă această performanţă, Kazuhiro Watanabe şi-a lăsat părul să crească 15 ani. Tânărul fost ales să promoveze Cartea Recordurilor, ediţia din 2013, alături de Zeus, un dog german care măsoară 112 centimetri la nivelul umărului şi depăşeşte doi metri atunci când se ridică pe labele din spate, care deţine recordul de cel mai înalt câine din lume. În vârstă de trei ani, Zeus trăieşte în oraşul Grand Rapids din statul american Michigan, are o greutate de 70,3 kilograme şi mănâncă 14 kilograme de hrană în fiecare zi. ”Întrebarea care mi se pune cel mai des este: E câine sau cal?”, povesteşte Denise Doorlag, proprietara acestui câine. ”A trebuit să aducem o camionetă pentru a-l transporta, iar dacă te calcă pe picior, îţi face o vânătaie”, a adăugat aceasta. Printre celelalte recorduri insolite doborâte în acest an figurează un măgar din California care măsoară 155 centimetri la nivelul umărului, iar cea mai bătrână gimnastă din lume este o femeie din Germania, în vârstă de 86 de ani, dar şi cea mai grea bicicletă de pe planetă, care are o greutate 750 kilograme. În Carte se mai află şi cea mai înaltă pisică din lume, Savannah Islands Trouble, care a murit, însă, în luna august.