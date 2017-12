Recorduri de frig în 49 de oraşe americane

Cea mai mare parte a teritoriului SUA şi Canadei continuă să se afle sub influenţa unui val de frig istoric, oraşul New York înregistrând, marţi, cea mai scăzută temperatură pentru data de 7 ianuarie, de peste 100 de ani. Marţi, în localitatea Embarrass (statul Minnesota) s-au înregistrat - 37 grade C, recordul zilei pentru întreg teritoriul SUA. În Central Park din New York se înregistrau, marţi dimineaţă, -15,5 grade C, recordul precedent pentru ziua de 7 ianuarie datând din 1896, de -14,4 grade C. Pe parcursul zilei, temperatura nu a depăşit -10 grade C, dar cea resimţită a fost de -22 grade C.

Pe 7 ianuarie, cel puţin 49 de oraşe, printre care Philadelphia (-15,5 grade C) şi Baltimore (-16,1 grade C), au bătut recordurile de frig. Mai spre sud, Atlanta, unde a fost mai frig decât la Anchorage, cel mai mare oraş din Alaska, s-a confruntat cu temperaturi ce au coborât până la -14,4 grade C, bătând recordul din 1970. În Canada, la Montreal, Ottawa şi Toronto, chiar şi cei mai rezistenţi se plâng de frig şi de frecventele pene de curent. Autorităţile americane au avertizat populaţia că temperaturile foarte scăzute, asociate cu vânt în rafale, pot fi mortale. ”Le recomandăm oamenilor să rămână la adăpost şi să respecte recomandările autorităţilor locale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney. ”Le recomand tuturor new-yorkezilor să stea într-un loc încălzit, ca să evite hipotermia, degerăturile şi alte probleme care le-ar pune sănătatea în pericol”, a insistat şi primarul oraşului New York, Bill de Blasio. Şcolile au fost închise în statul Minnesota şi în oraşele Chicago, Atlanta şi Nashville, din cauza vântului rece de origine polară.