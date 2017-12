Rectificarea bugetară, o măsură tardivă și cu iz electoral?

Guvernul a adoptat, la mijlocul acestei săptămâni, a doua rectificare bugetară din acest an. De la tribuna Executivului, ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu, a anunțat triumfător că este o rectificare pozitivă, care reflectă „modul eficient“ în care au fost gestionați banii publici, dar și creșterea economică. Dragu a menționat că Ministerul Agriculturii a primit „o sumă-record“, de 1,09 miliarde de lei, ce va fi folosită pentru plățile necesare în campania agricolă din 2016, scrie ziare.com. De asemenea, a fost alocată Casei Naționale de Asigurări de Sănătate suma de 2,21 miliarde de lei pentru încheierea unor noi contracte cost-volum-rezultat, necesare în tratamentul hepatitei cronice. Guvernul a dat mulți bani și pentru sprijinirea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), adică primăriilor. Mai exact, e vorba de 1,25 miliarde de lei, bani ce vor fi folosiți pentru finalizarea unor proiecte legate de școli și drumuri. De asemenea, administrațiile locale au mai primit 1,7 miliarde de lei pentru cheltuieli de personal aferente unităților de învățământ preuniversitar, pentru programul-pilot „Masa caldă“, pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, pentru centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, pentru plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap, pentru programul „Fructe în școli“, pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale și pentru echilibrarea bugetelor locale.

De unde provin banii

Fondurile redistribuite de Guvern provin de la o serie de ministere, cum ar fi cele ale Transporturilor ori Mediului, Apelor şi Pădurilor. Șefa de la Finanțe a spus că sumele necheltuite de ministere sunt economii rezultate din analiza plăţilor efectuate pe primele 10 luni. De partea cealaltă, analiștii economici afirmă că sumele „economisite“ de Guvern sunt, de fapt, banii pe care acesta nu a fost în stare să îi cheltuiască pentru proiecte cu finanțare europeană. „La începutul anului, Guvernul Zero, adică Guvernul Cioloș, a pus deoparte câteva miliarde de lei pentru cofinanțarea unor proiecte care trebuiau derulate cu fonduri europene. Cum Guvernul Zero nu a fost în stare să atragă niciun ban de la Uniunea Europeană, evident, cofinanțarea a rămas necheltuită. În aceste condiții, banii trebuiau redistribuiți“, au punctat analiștii economici.

RECTIFICARE MINCINOASĂ?

Mult mai tranșanți au fost social democrații, adversarii liberalilor și actualului premier Dacian Cioloș. „La începutul anului, atunci când s-a prezentat cu bugetul în Parlament, Executivul Cioloș s-a angajat să cheltuiască 255 de miliarde de lei. Pentru a evidenția cât de incompetenți au fost Dacian Cioloș și ai săi, vă spun că, după primele nouă luni ale anului, adică până la 30 septembrie, tehnocrații au cheltuit peste 169 de miliarde de lei. Mai rămăseseră pentru trei luni 86 de miliarde de lei. Vă închipuiți că Executivul ar fi fost în stare să cheltuiască atâția bani în numai trei luni? Evident că nu. În atare condiții, s-a încercat o rectificare pozitivă, spun ei, însă eu cred că este una mincinoasă, pentru că au alocat bani unor programe care nu pot fi aplicate anul acesta. Vă amintesc doar unul dintre ele, cel dedicat tratamentului hepatitei cronice. Din nefericire, bolnavii de hepatită nu pot beneficia de aceste fonduri pentru că procedurile pentru acordarea banilor durează câteva luni. Practic, Cioloș a alocat banii degeaba. Asta este o campanie tehnocrată“, a declarat deputatul social democrat de Constanța Mircea Dobre. Pe de altă parte, parlamentarul are dubii și în ceea ce privește alocarea bugetară către primării. „În trecut, noi, social democrații, am fost acuzați că, atunci când eram la guvernare, alocam banii cu dedicație primarilor noștri. Acum, tehnocrații aruncă cu bani în primării, în timpul campaniei electorale. Este interesant să vedem ce primării au primit bani“, a mai punctat Dobre. La fel au spus și reprezentanții ALDE, care au afirmat că decizia Guvernului (aceea de a aloca bani la final de an) este tardivă, luată în apropierea alegerilor şi că autorităţile care primesc banii nu au timp să-i cheltuie până la sfârşitul anului.