Rectorul Academiei de Poliţie demisionează. Acuzat de hărţuire sexuală de o studentă

Rectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, Daniel Costel Torje, a anunțat, vineri, că demisionează după ce a fost acuzat de hărţuire sexuală de o studentă la Drept în anul III. "Ce a apărut în presă este o mizerie incalificabilă. Dezmint categoric orice implicare a mea într-un astfel de scandal care urmărește plecarea mea din funcția de rector. Din poziția în care sunt, de angajat al MAI, nu îmi este permis să ies în spațiul public pentru a prezenta toate dovezile că eu am fost împiedicat să îmi exercit funcția de rector și că am fost supus unor presiuni ca să renunț la această funcție. În prima ședință a senatului universitar, îmi voi prezenta demisia, pentru că nu vreau să târăsc imaginea Academiei într-un scandal național generat de alții, care vor această funcție cu orice preț. Nu fac acest gest în ideea în care mă simt vinovat de ceva. Sunt convins că vinovăția mea va fi dovedită. (...) De șase luni sunt pur și simplu hărțuit de corpul de control al MAI și nu vreau să spun mai multe despre modul în care s-au comportat cu mine în ultima vreme. Mi s-a cerut în mod deschis să plec din această funcție. (...) Nu există acest incident, a fost creat în mod artificial. Eu am aflat despre această poveste azi dimineață, din presă", a declarat rectorul Daniel Costel Torje pentru TVR.

Comisarul-şef Daniel Costel Torje, rectorul Academiei de Poliţie 'Alexandru Ioan Cuza', este vizat de o anchetă a Corpului de control al Ministerului Afacerilor Interne, în urma unor acuzații de hărţuire sexuală aduse de o studentă la Drept în anul III.