Recunoaştere internaţională pentru Facultatea de Medicină Dentară

Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa este din nou apreciată şi lăudată de mari personalităţi în domeniul medical, de data aceasta la nivel mondial. În aceste zile, facultatea de la malul Mării Negre, care recent a primit categoria A, cea mai mare recunoaştere a valorii, a primit vizita preşedintelui Academiei „Pierre Fauchard” (părintele stomatologiei), dr. Joseph C. Harris. Academia „Pierre Fauchard” este o organizaţie ai cărei membri sunt selectaţi pentru dăruirea lor, dar şi pentru profesionalismul lor. Reprezentanţii academiei au recunoscut, de curând, şi activitatea desfăşurată de către conducerea Facultăţii de Medicină Dentară Constanţa, de către decanul prof. univ. dr. Corneliu Amariei. Academia are zece secţii în SUA, iar în curând se va alătura şi ţara noastră. „Această recunoaştere pentru ţara noastră este extrem de importantă pentru că ne vom alinia şi noi ţărilor care au acces acolo. Vom avea parte de un schimb de experienţă extrem de valoros, vom întâlni adevăraţi profesionişti, profesori cu renume în lumea medicală”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Dentară din Constanţa, prof. univ. dr. Corneliu Amariei, cel care a reuşit şi această performanţă.

ASCENSIUNEA FACULTĂŢII DE MEDICINĂ DENTARĂ DIN CONSTANŢA ESTE RECUNOSCUTĂ DE MARI PERSONALITĂŢI ALE LUMII

Decanul prof. univ. dr. Corneliu Amariei are toate motivele să se bucure pentru reuşitele din ultimii ani, pentru îndeplinirea unor mari proiecte care au aliniat facultatea alături de mari centre universitare. Dr. Joseph C. Harris, care a vizitat de-a lungul carierei sale multe dintre marile universităţi din lume, susţine că Facultatea de Medicină Dentară Constanţa are o viziune largă, care va aduce numai beneficii pe viitor. Oficialul a avut ocazia să dialogheze cu studenţii constănţeni din anii terminali, tinerii lăsându-i o impresie bună preşedintelui Academiei. „Decanul Facultăţii de Medicină Dentară din Constanţa, prof. univ. dr. Corneliu Amariei, este un excelent lider, un exemplu demn de urmat. El a reuşit să pună bazele unui învăţământ de calitate. Am observat studenţi foarte bine pregătiţi şi foarte dornici să înveţe. Sunt tineri care îşi doresc cu adevărat să vină în ajutorul pacienţilor”, a declarat dr. Joseph C. Harris.

ÎN STOMATOLOGIE, VIITORUL APARŢINE ŢĂRILOR SIMILARE ROMÂNIEI

Oaspetele de seamă este de părere că viitorul în domeniu aparţine ţărilor similare României. El este convins că, nu peste mult timp, şi în ţara noastră medicina dentară va contribui la stabilirea unui diagnostic în ceea ce priveşte medicina generală, în străinătate apropierea stomatologiei de bolile generale fiind mai mult decât folosită şi extrem de importantă. „Profilaxia este foarte importantă. Dacă vizita la medicul dentist s-ar face măcar de două ori pe an, am preîntâmpina numeroase afecţiuni. Dentiştii au descoperit numeroase afecţiuni, precum cardiace, cancere şi chiar HIV”, a declarat oficialul.