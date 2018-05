Recunoaștere internațională pentru tratamentul bolilor psihice

Puțini știu că prevalența tulburărilor psihice la nivelul întregii populații a trecut de 33% (media este între 16-44%), iar în curândva atinge 50 % (adică o persoană din 2 va ajunge să aibă o formă de suferință emoțională până la sfârșitul vieții). Ultima analiză a Organizației Mondiale a Sănătății a arătat că bolile psihice sunt principala sursă de ani pierduți prin dizabilitate la nivel mondial, procent care a crescut cu 41% în ultimii 10 ani. Astfel, această categorie de afecțiuni medicale a devinit cea mai frecventă și severă patologie prin impactul pe care îl are asupra calității vieții. În ciuda acestor condiții, doar 50% din cei sever afectați apelează la specialiști, iar pentru problemele mai ușoare procentul scade până la circa 10 %.

Lipsa de cunoștiințe legate de sănătatea psihică, stigmatizarea, costurile dar și lipsa concretă a serviciilor dedicate sunt principalele motive pentru care românii apelează greu la serviciile de sănătate psihică.

În acest context, la Clinica Hope ne-am propus să oferim programe de tratament pacienților cu tulburări psihice după cele mai recomandate standarde, se arată într-un comunicat al clinicii. Pe lângă o echipă completă de psihiatrii și psihologi, clinica a ajuns să implementeze în ultimii 2 ani si acele tipuri de intervenții psihologice recomandate de ghidurile internaționale, dar care lipseau în România.

Deși acest obiectiv nu a fost ușor de atins, avand in vedere nepasarea autoritatilor, procesele dificile de acreditare si reticenta oamenilor la metode pe care nu le cunosc, am ajuns sa avem din ce in ce mai multe aprecieri din partea pacientilor si a lumii medicale.

Eforturile de a construi programe complete de tratament au adus clinicii în 2018 o neașteptată apreciere internațională. Pentru programele lor inovative, Clinica Hope devine prima clinică de sănătate mintală și singura clinică din România care a primit, prestigiosul premiuRose of Paracelsuspentru ”Cele mai bune practici medicale” – Best Medical Practice.

Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc pe 17 MAI 2018 în Oxford Academic Loundge, sediul Asociației Medicale Europene (EMA) de la OXFORD, UK, premiul fiind înmânat chiar de Dr Vincenzo Costigliola, Președintele EMA.

Rose de Paracelsus este un premiu acordat anual deEuropean Medical AssociationșiEuropean Buissness Awardsacelorclinici din afara Europei de Vest care au excelat în domeniul sănătății publice, în organizarea, implementarea și modernizarea serviciilor de îngrijire și de sănătate.

În fiecare an, în ultimii 25 de ani, analizează informațiile relevante din anul precedent și selectează furnizorii de asistență medicală proeminenți regional. Cercetările lor se bazează pe datele colectate de la organismele naționale și internaționale de certificare, asociații regionale și naționale, congrese, forumuri, expoziții, industrie și mass-media regionale.