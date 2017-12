Recunoaştere internaţională pentru un profesor constănţean

Învăţământul universitar constănţean se poate lăuda cu o nouă realizare: începând cu această lună, secretarul general al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră, prof. univ. dr. ing. Eden Mamut, de la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă a Universităţii „Ovidius” Constanţa, se numără printre cei nouă membri ai Comitetului ştiinţific al Platformei Europene pentru Hidrogen şi Celule de Combustie (PEHCC). „PEHCC reprezintă un parteneriat public-privat care are ca scop realizarea anumitor sisteme care au ca principal mijloc de alimentare celulele de combustie, sisteme cum ar fi autovehicule şi unităţi de cogenerare. Alimentarea la aceste celule este pe bază de hidrogen, ceea ce face ca emisiile să fie doar vapori de apă, impactul asupra mediului fiind zero. Din acest motiv, la nivelul UE se doreşte ca în 2015 să fie introduse în circulaţie autovehiculele pe bază de celule de combustie”, a explicat prof. univ. dr. ing. Mamut. În cadrul PEHCC, Comitetul ştiinţific are rolul de a revizui activităţile organizaţiei, de a propune modificări în vederea atingerii cât mai repede a ţelului propus şi de a le transmite către Consiliul Director al PEHCC. În 2012, în cadrul Comitetului s-au eliberat două posturi, ceea ce a însemnat demararea procedurilor în vederea selectării unor noi membri. „În octombrie 2012 au fost făcute nominalizări din partea celorlalţi şapte membri ai Comitetului ştiinţific, printre acestea aflându-se şi numele meu. A fost completat un dosar, iar în urma procesului de analizare a candidaţilor s-a votat. Am avut onoarea de-a fi desemnat unul din cei doi noi membri ai Comitetului”, a spus prof. dr. univ. ing. Mamut. În prezent, sub coordonarea cadrului didactic universitar se derulează un proiect de cercetare având ca scop realizarea de celule de combustie pentru aplicaţii în misiuni spaţiale.