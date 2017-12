Recunoaşterea publică a infidelităţilor, o tradiţie în politica americană

Guvernatorul Carolinei de Sud, Mark Sanford, a devenit, miercuri, ultimul dintr-o serie de politicieni americani care îşi recunosc public infidelităţile, gest rar în alte ţări, dar intrat în cultura americană. Mark Sanford, care dispăruse fără urmă, timp de cîteva zile, a recunoscut într-o conferinţă de presă că şi-a înşelat soţia şi că a fost în Argentina pentru a-şi vedea amanta. Confesiunea lui Sanford într-o conferinţă de presă plină de suspans a pus capăt speculaţiilor declanşate de dispariţia sa, săptămîna trecută. Iniţial, angajaţii săi au spus că guvernatorul a plecat într-o expediţie în munţi, dar ulterior s-a aflat că s-a dus în Argentina pentru a-şi vedea amanta, abandonîndu-şi familia, de Ziua Tatălui.

Confesiunea înlăcrimată şi plină de pocăinţă a făcut din Sanford ultimul membru al unui grup tot mai mare de politicieni americani care, după o aventură extraconjugală care a ajuns în presă, încearcă să îşi salveze cariera, căindu-se public. El nu a demisionat încă din funcţie, dar viitorul său rămîne incert. Pentru mulţi politicieni americani, scandalurile sexuale au însemnat sfîrşitul carierei. Unii au reuşit să supravieţuiască, însă, de obicei după confesiuni publice de genul celei făcute de Sanford şi după ce au lăsat timpul să şteargă amintirea faptelor lor, retrăgîndu-se temporar din viaţa publică. În societatea informaţională actuală, aceste acte de mea culpa sînt transmise în direct la televizor, iar consecinţele se fac resimţite rapid. Fostul preşedinte democrat Bill Clinton a supravieţuit scandalului provocat de aventura sa cu o stagiară de la Casa Albă şi unei tentative de destituire în Congres. El a reuşit să îşi încheie mandatul şi să rămînă destul de popular în partid. Însă nu aceeaşi soartă a avut-o fostul guvernator de New York, Eliot Spitzer, care a fost nevoit să demisioneze rapid, în martie 2008, după ce s-a aflat despre escapadele sale în compania unor prostituate. Spitzer face, în prezent, eforturi să revină lent în viaţa publică, în calitate de comentator. Fostul senator şi candidat la preşedinţie John Edwards a avut o relaţie extraconjugală după încheierea campaniei sale pentru Casa Albă. Şi el face tentative de a reveni în viaţa publică şi a acordat, recent, prima său interviu amplu de după scandal. Însă, pentru mulţi dintre foştii săi susţinători, el va rămîne, probabil, pentru totdeauna, bărbatul care şi-a înşelat soţia bolnavă de cancer. Guvernatorul de New Jersey, Jim McGreevey, a recunoscut, după ce fusese ameninţat cu un proces, o aventură cu un bărbat pe care îl numise consilier. El a demisionat din funcţie în 2004. Senatorul de Louisiana, David Vitter, a recunoscut că a folosit serviciile unei reţele de prostituţie de la Washington D.C., dar are şanse mari să fie reales anul viitor. Şi senatorul de Nevada, John Ensign, speră să supravieţuiască politic după ce a mărturisit, săptămîna trecută, o aventură cu soţia unuia dintre principalii săi consilieri juridici. Ensign, considerat, pînă de curînd, un prezidenţiabil, a făcut ceea ce a făcut şi Vitter pentru a calma scandalul. Amîndoi au ţinut conferinţe de presă în care şi-au cerut scuze publice, apoi au refuzat să răspundă la orice întrebări legate de scandal, sperînd că publicul va uita.

Congresmenul Mark Foley a demisionat în 2006, după ce s-a aflat că a trimis e mail-uri cu conţinut explicit sexual unor adolescenţi care efectuau stagii la Congres. Cazul a agravat necazurile republicanilor înainte de alegerile legislative parţiale din acel an, cînd au fost învinşi de democraţi. Fostul senator de Idaho, Larry Craig, a putut să îşi ducă pînă la capăt mandatul, dar nu a mai candidat, după scandalul sexual în care a fost implicat. El a fost arestat la toaleta unui aeroport din Minneapolis, după ce i-a făcut avansuri sexuale unui poliţist sub acoperire. Pentru politicieni conservatori şi care pledează pentru valorile tradiţionale, ca Vitter şi Ensign, astfel de dezvăluiri sînt şi mai grave, pentru că le creează imaginea unor ipocriţi.