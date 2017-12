Recunoaşteţi personajul?

Poliţiştii sunt în căutarea unui tânăr filmat de camerele de supreveghere ale unui magazin, unde se presupune că individul ar fi plasat mai multe tichete de masă falsificate, similare cu cele primite de angajaţii firmei Soti Cable Neptun. Oamenii legii au fost sesizaţi marţi după-amiază de angajaţii supermarket-ului Real 2, din Constanţa, care au observat că o parte din bonurile cu care proprietarii unor societăţi comerciale intenţionau să achite produsele cumpărate sunt false. Unul dintre patronii care s-a aflat în această situaţie este Ileana Cristea, care administrează un magazin alimentar din Constanţa. „Marţi am fost la Real să fac nişte cumpărături şi aveam mai multe bonuri de masă. Le-am ales pe cele cu aceeaşi valoare şi le-am dat, însă angajata de la casa de marcat a observat că ceva este în neregulă. Nu mi-a venit să cred, am fost şocată. A fost chemată poliţia şi mi-au explicat că bonurile sunt false. Nu m-am uitat cu atenţie la ele deşi, anul trecut, în perioada sărbătorilor, am descoperit două tichete cadou de 50 de lei false”, a declarat Ileana Cristea. Patroana spune că va pune la dispoziţia oamenilor legii imaginile video de pe camerele de supraveghere pentru ca infractorii să fie prinşi cât mai repede.

SUSPECTUL. Vânzătoarea magazinului îşi aminteşte că, duminică seară, în jurul orei 21.00, a primit zece bonuri de la un client care a achitat cu ele contravaloarea mai multor produse alimentare. „Era un băiat destul de înalt, subţirel, blond, îmbrăcat cu o bluză albă şi avea în jur de 26 de ani. Bonurile erau completate cu nume, cod numeric personal, arătau ca şi cele autentice. Nici prin cap nu mi-a trecut că ar putea fi false”, a declarat Doina Ţaţanis, vânzătoare. În aceeaşi situaţie este şi un alt comerciant care are un magazin alimentar la 20 de metri distanţă de primul. Vânzătoarele de acolo au declarat că nu pot spune cu certitudine de la cine au primit bonurile de masă, însă cred că este vorba de un tânăr cu o vârstă cuprinsă între 25 şi 30 de ani. „Nu mai ştiu exact când a cumpărat. Sâmbătă sau duminică, nu pot spune sigur. La noi au fost cinci bonuri false”, a declarat vânzătoarea.

ATENŢIE. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz şi încearcă să dea de urma acestor persoane. Potrivit anchetatorilor, infracţiunea comisă de persoanele rămase încă necunoscute este la fel de gravă ca cea de fals de monedă. Oamenii legii le recomandă vânzătorilor să fie atenţi atunci când primesc bonuri de masă, mai ales în perioada sărbătorilor. Aceştia spun că tichetele au un punct roşu în partea dreaptă, culoare care dispare dacă bulina este presată cu degetul. De asemenea, trebuie să se uite atent şi la marginea stângă a tichetului, care, dacă este tăiată perfect, în acel caz tichetele sunt falsificate. Oamenii legii spun că hârtia pe care au fost imprimate bonurile de masă falsificate este de foarte proastă calitate şi că ultimele numere ale seriilor au fost modificate.