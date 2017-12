Recunoştinţă pentru turcii ce i-au scos din adâncuri pe scafandrii înecaţi

RECUNOŞTINŢĂ. Comunitatea Scafandrilor din România le-a oferit, ieri, scafandrilor turci care au scos din epava navei Medy trupurile lui Cătălin Ispas şi Cristian Zarafu o diplomă de excelenţă. „Este un gest simbolic, din inimă, pentru ceea ce au făcut ei pentru noi. Le-am acordat un premiu de excelenţă din partea Comunităţii de Scafandri din România întrucât dacă nu erau ei, acum nu aveam unde să aprindem o lumânare. Din păcate, cele trei firme specializate din Portul Constanţa care au echipamente de scufundare similare cu cele ale turcilor nu au vrut să îi caute“, a declarat Cătălin Gheorghe, reprezentantul Comunităţii Scafandrilor din România. Mai mult, scafandrii români spun că cei doi colegi ai lor nu au murit din cauza adâncimii mari la care s-au scufundat şi nu exclud posibilitatea ca Zarafu şi Ispas să fi rămas blocaţi în sala maşini sau să fi rămas fără lumină. „Suntem bucuroşi că am putut face ceva pentru a împăca sufleteşte familiile celor doi scafandri. Din păcate, nu am putut fi prezenţi la înmormântare pentru că eram pe mare. Nimeni nu poate şti ce s-a întâmplat cu adevărat în epavă. Tot ce pot să spun este că trupurile erau în sala maşini, restul sunt speculaţii. Este pentru prima dată când primim distincţii din partea unei organizaţii. Pentru noi a fost o datorie morală“, a declarat Sertan Yildiz, operations manager al Aras Salvage & Marine Construction Trading CO LTD.

DISPĂRUŢI ÎN MISIUNE. Cei doi scafandri dispăruţi pe 9 septembrie, Cristian Zarafu şi Cătălin Ispas, lucrau în baza unor contracte de colaborare pentru SC Hunter`s Company SRL. Din declaraţiile echipajului care i-a însoţit pe scafandri a reieşit că cei doi bărbaţi care au dispărut au intrat în apă în jurul orei 18.00, după ce au vizionat înregistrarea făcută de colegii lor care coborâseră la epavă cu doar câteva zeci de minute înainte. După jumătate de oră, unul dintre scafandrii rămaşi la suprafaţă a intrat în apă întrucât îşi făcea griji pentru Zarafu şi Ispas care întârziau în adâncuri. El a ieşit la suprafaţă după doar câteva minute şi a transmis echipajului că a văzut bule de aer şi că, cel mai probabil, cei doi scafandri stau la decompresie. Pentru că nici după timpii de decompresiune cei doi, Zarafu şi Ispas, nu au ieşit la suprafaţă, echipajul a alertat autorităţile. Scafandrii rămaşi la bordul şalupei „Cristal“ au făcut câteva coborâri rapide, însă colegii lor au fost de negăsit. Cargoul „Medy“, sub pavilion Turcia, s-a scufundat pe 1 septembrie, la ora 12.50, la aproape şase mile marine de digul de larg al Portului Constanţa, travers cu Cap Tuzla. Cargoul era încărcat cu 3.247 de tone de fier vechi şi plecase din dana 115 a Portului Constanţa Sud Agigea, cu destinaţia Istanbul.