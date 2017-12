Recuperare cu probleme pentru Ion Barbu

Cu trei etape înaintea finalului turului Ligii I, FC Farul se află într-o situaţie delicată, ocupînd poziţia a 15-a în clasament, cu doar 12 puncte. Situaţia seamănă cu cea din sezonul trecut, cînd constănţenii s-au salvat de la retrogradare graţie unui retur excelent, în care apărarea echipei pregătite de Ion Marin a funcţionat perfect. Chiar dacă şi-a păstrat jucătorii din defensivă, gruparea de pe litoral nu a mai reuşit să pună lacătul la poarta apărată de Vlas sau Curcă, avînd la activ doar două partide fără gol primit, în prima etapă, 1-0 la Buzău, şi în runda a patra, 1-0 cu FC Vaslui, ultimul joc disputîndu-se în urmă cu aproape trei luni. Din cauza accidentărilor, în ultimele etape, cuplul de fundaşi centrali a fost unul inedit, format din slovenul Andrej Rastovac şi Florin Pătraşcu. Antrenorul Farului speră ca pentru ultimele meciuri din acest tur să-i recupereze pe experimentaţii Ion Barbu şi Cristian Şchiopu, dar previziunile medicilor nu sînt deloc încurajatoare. Primul a încercat, ieri, să se antreneze alături de colegii săi, dar a resimţit dureri la genunchiul drept, la care s-a accidentat în urmă cu o lună, la meciul cu FC Braşov, din 16-imile Cupei României. “Recuperarea a decurs foarte bine, iar ieri am încercat să intru la pregătirea cu mingea. Din păcate, am resimţit dureri puternice, iar doctorul Pompiliu Popescu mi-a spus că dacă forţez risc să mi se rupă ligamentul colateral intern şi să ajung la cuţit, situaţie în care aş sta pe tuşă cîteva luni. Genunchiul este încă umflat, iar medicul mi-a recomandat să nu intru la joc pînă nu dispar durerile. Nu am mai avut o accidentare atît de gravă şi mă doare sufletul pentru că aş fi vrut să-mi ajut echipa din teren. Sper să mai prind măcar două jocuri din acest retur, pentru că-mi vine să urlu cînd stau pe tuşă. Sîntem într-o situaţie delicată, dar cred că ne vom reveni”, a explicat Barbu. Nici Şchiopu nu are şanse să evolueze sîmbătă, contra celor de la Pandurii Tg. Jiu, fostul căpitan al Farului pregătindu-se separat ieri, alături de Barbu, Maxim, Rusmir şi Vlas, sub comanda preparatorului fizic Gheorghe Avram.

Acţiune la Liceul Teoretic “Lucian Blaga”

Jucătorii Farului vor participa astăzi, de la ora 10.50, la o acţiune de promovare a clubului, în cadrul campaniei “Fii alături de Farul, fii în alb-albastru”, urmînd să suţină pe terenul din incinta Liceului Teoretic “Lucian Blaga” din Constanţa un meci demonstrativ în compania unei echipe formate din tineri liceeni. La finalul partidei, jucătorii vor împărţi celor prezenţi materiale promoţionale, constînd în tricouri, şepci şi afişe cu însemnele clubului.