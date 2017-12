Recuperarea depozitelor garantate durează 20 de zile

Fondul Naţional de Garantare a Depozitelor (FNGD) are în prezent fonduri de 2,3 miliarde lei, bani care sunt plasaţi în totalitate în România, în titluri de stat, în depozite şi în instrumente ale instituţiilor de credit, a declarat preşedintele instituţiei, Eugen Dijmărescu. În ceea ce priveşte posibilitatea majorării fondurilor, există două posibilităţi, spune Dijmărescu: „În primul rând, fondul creşte an de an, prin contribuţiile băncilor şi sumele care se adaugă la fondul special pentru despăgubire. A doua cale este suma care derivă din propria administrare a resurselor”. Plafonul FNGD este de 100.000 euro pentru fiecare bancă în parte. „Deci, dacă o persoană are 300.000 euro, plasaţi în trei bănci diferite, recuperează toţi banii, iar băncile intră în insolvenţă”, a explicat preşedintele FNGD, precizând că toate compensaţiile se fac într-un interval de 20 de zile.