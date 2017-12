Recuperarea românilor aflaţi la Tokyo

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă plecarea unei aeronave Tarom spre Tokyo, pentru repatrierea cetăţenilor români care au solicitat acest lucru, menţionând că avionul are programată decolarea din capitala niponă spre Bucureşti sâmbătă, la ora locală 15.20. “MAE a obţinut autorizaţiile de survol necesare în acest scop şi face apel la familiile cetăţenilor români, care se află în Japonia, să transmită rudelor lor informaţiile referitoare la punctul de întâlnire din aeroportul Narita, unde aceştia vor trebui să se prezinte cel târziu sâmbătă, 19 martie, până la ora 11.00, ora locală, pentru formalităţile de îmbarcare”, se arată într-un comunicat MAE. Plecarea aeronavei de la aeroportul Narita din Tokyo este prevăzută pentru sâmbătă, 19 martie, ora 15.20, ora locală. “Guvernul României va suporta jumătate din costurile biletelor de avion pe această cursă comercială specială, cetăţenii români urmând să acopere cealaltă jumătate, atât pentru adulţi, cât şi pentru copiii cu vârste între 1-14 ani. Copiii sub un an vor călători gratuit. Măsura face parte din planurile de acţiune puse în aplicare de către statul român pentru repatrierea în condiţii de deplină siguranţă a cetăţenilor români aflaţi în zone critice”, se mai arată în comunicat. MAE recomandă în continuare cetăţenilor români aflaţi în Japonia să se înscrie în Registrul Unic al Ambasadei României, astfel încât să fie în permanenţă informaţi în legătură cu posibilităţile de asistenţă consulară şi cu situaţia din zonă.