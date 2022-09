Recuperați taxele plătite în plus după ce ați muncit în străinătate. Care este procedura?

Pentru persoanele care au muncit în străinătate, articolul acesta este pentru dumneavoastră - ați aplicat pentru recuperarea taxelor? Dacă răspunsul este nu, atunci nu ar mai trebui sa ezitați. Care sunt pașii principali și pe ce anume ar trebui să vă îndreptați atenția?

Timpul este important

Tot mai mulți emigranți se întorc acasă de la munca în străinătate. Decizia aceasta a fost determinată de virusul mondial care a speriat lumea. Perioada de pandemie i-a forțat pe mulți să renunțe la locurile lor de muncă și să “strângă cureaua”, renunțând la cheltuieli inutile și căutând metode de a obține venituri suplimentare.

Rambursarea taxelor poate fi soluția care să vă aducă un venit suplimentar, deși acest proces este amânat de cei mai mulți oameni sau chiar ignorat. Se poate ca unii să se fi gândit la acest aspect însă așteaptă momentul potrivit. Specialiștii RT TAX recomandă începerea acestui proces cât mai repede. Cu cât acționați mai devreme, cu atât veți putea primi rambursarea taxelor într-un timp prestabilit.

Dacă ați aflat recent de posibilitatea recuperării taxelor din străinătate, merită să știți că o rambursare de acest fel este posibilă pentru ultimii 4-5 ani, depinde de țara în care ați muncit. Spre exemplu, recuperarea impozitului din Germania se face doar pentru ultimii 4 ani fiscali, pe baza sistemului și procedurilor specifice țării.

Așadar, dacă termenul pentru depunerea dosarului este pentru ultimii 4 ani și ați lucrat acolo în perioada aceasta, declarându-vă venitul realizat și taxele plătite veți putea obține suma maximă posibilă pentru toată perioada. Dacă totuși nu aplicați anul acesta, este important să știți că pentru primul an de muncă s-ar putea să nu mai puteți recupera nimic. La sfârșitul termenului de prescripție, plățile nerambursate rămân la bugetul statului german/olandez/danez și așa mai departe. Prin urmare, specialiștii recomandă începerea procedurilor în momentul în care v-ați întors în România.

Începerea procedurii pe cont propriu

Recuperarea impozitului dintr-o țară străină nu este deosebit de dificilă dacă cunoașteți limba și sunteți familiarizat cu sistemul fiscal al țării respective. Cu toate acestea, chiar și cu o bună cunoaștere a limbii, acest proces necesită nu doar cunoștințe specifice ci și timp și multă răbdare. Iată câteva aspecte cărora profesioniștii vă sugerează să acordați mai multă atenție dacă decideți să faceți totul singur:

Termenul limită de depunere a actelor

Dacă ați muncit în străinătate pentru o perioadă mai lungă de timp așa cum am menționat mai devreme, termenul de depunere a documentelor este primul lucru de care să vă interesați când decideți să începeți acest proces. Acest termen e stabilit individual de fiecare țară, ceea ce înseamnă că perioada pentru care vă puteți recupera taxele este diferită pentru fiecare țară. Cum am amintit mai sus, pentru Germania de exemplu au drept de rambursare cei care au muncit in ultimii 4 ani fiscali. Cei care au muncit în Marea Britanie pot face timp de 5 ani. Odată rezolvat și acest aspect, veți putea știi cu certitudine la ce categorie vă încadrați.

Documente necesare

Demersul acesta este unul care necesită nu doar atenție ci și răbdare. Adunarea și completarea corectă a documentelor necesare poate fi o adevărată provocare. Interesați-vă din timp - obțineți copii și traduceri (dacă este cazul) ale documentelor personale: carte de identitate sau pașaport, contracte de muncă și/sau de închiriere (după caz), certificatele de rezidență fiscală de la ANAF și fluturași de salariu.

Partea dificilă poate fi completarea cererilor/solicitărilor relevante pentru sistemul fiscal străin. În cazul în care documentele sunt completate incorect sau doar parțial, procesul de rambursare poate fi amânat sau nefinalizat.

Când să apelați la profesioniști

Ajutorul specialiștilor este necesar dintr-o varietate de motive. Unii doresc să economisească timp, alții nu doresc să se ocupe de un proces care poate va fi necesar doar o dată în viață. Totuși toți știu că acest proces este o modalitate grozavă de a recupera niște bani. Motivul frecvent pentru care se apelează la ajutorul specialiștilor este dificultatea de a obține actele necesare precum și completarea declarației fiscale.

Serviciul acesta este plătit, deci fiecare poate decide pentru sine dacă este convenient și corect în raport cu timpul și efortul de care e nevoie pentru a face totul în mod corespunzător.

În momentul când decideți să aplicați și să colectați actele necesare și realizați că s-ar putea să nu vă descurcați pe cont propriu sau nu aveți nici un interes să aprofundați subtilitățile unui sistem fiscal străin, atunci ajutorul profesional poate fi o modalitate de a simplifica lucrurile.

Companiile specializate nu doar că se vor asigura că procesul decurge cât mai bine posibil, dar și că veți obține suma maximă posibilă. Fiecare alege care este soluția potrivită pentru situația sa.

Rețineți doar atât: rambursarea taxelor poate fi ușoară și rapidă!