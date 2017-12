Recuperatorii, avantajaţi pe timp de criză

În vreme ce marile companii sunt nevoite să facă reduceri de personal iar populaţia îşi plăteşte creditele din ce în ce mai greu, firmele de recuperare de datorii fac profituri tot mai mari şi estimează că, în acest an, le vor creşte şi mai mult afacerile. Una dintre firmele de profil, Coface România, a dat publicităţii, recent, rezultatele pe anul trecut. „La sfârşitul lui 2009, un an puternic afectat de instabilitate economică, în care companii de renume au intrat în colaps, Coface România încheie anul financiar cu o cifră de afaceri de 7,04 milioane de euro şi un rezultat net consolidat de 0,96 milioane de euro“, au arătat reprezentanţii firmei. Cifra de afaceri reprezintă o creştere de 42% faţă de anul precedent, urmând astfel tendinţa de creştere a Coface România din ultimii cinci ani. Cele două motoare principale de creştere au fost, la fel ca şi în 2008, dezvoltarea segmentului de asigurări de credit comercial, colectarea creanţelor comerciale şi serviciul de informaţii şi rating-uri despre companii. Într-un an mai puţin favorabil asigurărilor de credite, această linie de business a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri cu 76% în comparaţie cu 2008, deşi, în anumite sectoare, cum ar fi construcţiile, nu a fost posibilă preluarea de noi riscuri şi poliţe din cauza deteriorării rapide şi severe a activităţii din acest domeniu. În pofida creşterii cifrei de afaceri, din cauza daunelor plătite pe fondul exploziei incidenţelor de plată corporatiste, rezultatul a fost unul negativ, cu o pierdere de 0,27 milioane euro. Dacă în anii anteriori crizei companiile preferau să îşi colecteze intern creanţele, anul trecut, tot mai multe dintre acestea au preferat externalizarea acestui serviciu către companiile specializate, volumul creanţelor încredinţate către Coface în 2009 fiind în creştere cu 57%. Cifra de afaceri pe segmentul de colectare creanţe persoane fizice a înregistrat un avans de 29%, iar cel de colectare creanţe corporate de 106%. Deşi volumul de creanţe încredinţate a crescut considerabil în 2009, dificultatea colectării s-a mărit pe măsură ce ambele segmente, atât companiile cât şi persoanele fizice fiind în imposibilitate de plată. „În 2010 ne propunem o creştere a afacerii cu 40%, având ca motoare de creştere asigurarea de credit şi colectarea creanţelor“, a declarat Cristian Ionescu, Country Cluster Manager al Coface România, Slovacia şi Bulgaria.